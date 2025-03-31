Атака на Харьков и область 30 и 31 марта — что известно

Россия атаковала Харьков дронами и КАБами — фото последствий
За прошедшие сутки на Харьковщине зафиксирована серия ударов со стороны российских войск, в частности с применением ударных дронов "Шахед" и корректируемых авиабомб (КАБ). В результате атак повреждены жилые и промышленные объекты, пострадали гражданские жители.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Атаки по Харькову и области 31 декабря
Около 2:30 ночи дрон-камикадзе попал в цех в Харькове. В результате взрыва повреждено остекление в трех многоэтажках, фасад детского сада и два автомобиля. Пострадали три человека — у них обнаружены ссадины и признаки острой реакции на стресс.
В 5:02 дрон атаковал город Дергачи в Харьковском районе. От обломков и взрывной волны загорелась сухая трава — огонь охватил площадь 2500 квадратных метров.
Через минуту, в 5:03, в Харькове было зафиксировано еще два попадания "Шахедов". Один ударил по крыше производственного здания, другой — по складскому помещению. Оба объекта вспыхнули.
Атаки по Харьковской области 30 марта
В Купянске 18:30 от попадания КАБа в пятиэтажный жилой дом загорелся один автомобиль, еще пять — повреждены. Пострадали пять человек — двое мужчин и три женщины. Все госпитализированы.
Другие удары в городе зафиксированы в течение дня. В 15:59 от обстрела пострадала территория кладбища, повреждены частные дома. Удар беспилотника "Молния" по открытой территории произошел в 13:02, а в 09:42 в той же громаде зафиксировано попадание FPV-дрона.
На линии фронта на Харьковском направлении украинские силы остановили четыре вражеских штурма вблизи Волчанска, Каменки и Красного Первого.
Какова ситуация на Купянском направлении фронта
На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак. Противник штурмовал районы возле Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и Загрызово, но все атаки были отбиты силами обороны Украины.
Напомним, Харьков регулярно под атаки ударных беспилотников со стороны России. Так 29 марта, в результате атаки погиб человек и еще несколько получили травмы.
Впоследствии в городском совете сообщили подробности о последствиях российской дроновой атаки 29 марта по Харькову.
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