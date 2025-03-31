Атака на Харьков и область 30 и 31 марта — что известно

Последствия российских атак по Харькову. Фото: Харьковская ОГА

За прошедшие сутки на Харьковщине зафиксирована серия ударов со стороны российских войск, в частности с применением ударных дронов "Шахед" и корректируемых авиабомб (КАБ). В результате атак повреждены жилые и промышленные объекты, пострадали гражданские жители.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Около 2:30 ночи дрон-камикадзе попал в цех в Харькове. В результате взрыва повреждено остекление в трех многоэтажках, фасад детского сада и два автомобиля. Пострадали три человека — у них обнаружены ссадины и признаки острой реакции на стресс.

Пожар на объекте в результате российской атаки. Фото: Харьковская ОГА

В 5:02 дрон атаковал город Дергачи в Харьковском районе. От обломков и взрывной волны загорелась сухая трава — огонь охватил площадь 2500 квадратных метров.

Через минуту, в 5:03, в Харькове было зафиксировано еще два попадания "Шахедов". Один ударил по крыше производственного здания, другой — по складскому помещению. Оба объекта вспыхнули.

Разрушения в результате атаки. Фото: Харьковская ОГА

Атаки по Харьковской области 30 марта

В Купянске 18:30 от попадания КАБа в пятиэтажный жилой дом загорелся один автомобиль, еще пять — повреждены. Пострадали пять человек — двое мужчин и три женщины. Все госпитализированы.

Другие удары в городе зафиксированы в течение дня. В 15:59 от обстрела пострадала территория кладбища, повреждены частные дома. Удар беспилотника "Молния" по открытой территории произошел в 13:02, а в 09:42 в той же громаде зафиксировано попадание FPV-дрона.

На линии фронта на Харьковском направлении украинские силы остановили четыре вражеских штурма вблизи Волчанска, Каменки и Красного Первого.

Какова ситуация на Купянском направлении фронта

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак. Противник штурмовал районы возле Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и Загрызово, но все атаки были отбиты силами обороны Украины.

Напомним, Харьков регулярно под атаки ударных беспилотников со стороны России. Так 29 марта, в результате атаки погиб человек и еще несколько получили травмы.

Впоследствии в городском совете сообщили подробности о последствиях российской дроновой атаки 29 марта по Харькову.