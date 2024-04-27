Вирви у понад 10 метрів у Харкові — з'явилися перші кадри з місця ракетного удару РФ

Наслідки удару по Харкову 27 квітня. Фото: Суспільне

Російські загарбники двома ракетами поцілили по території психіатричної лікарні в Салтівському районі Харкова в ніч проти суботи, 27 квітня. На місці прильотів лишилися дві вирви завглибки понад 10 метрів.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

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Наслідки удару РФ по Харкову в ніч проти 27 квітня

"Росіяни вдарили двома ракетами. На місці влучань — вирви у понад десять метрів завглибшки. Точний тип зброї, якою РФ вдарила по території психлікарні, слідчі ще не назвали", — зазначає видання.

Медична сестра Вікторія Беляєва розповіла, що під час атаки Росії в відділенні був 51 пацієнт. Людей не встигли відвести в укриття, оскільки перший удар стався менше, ніж за хвилину після того, як була оголошена повітряна тривога.

Наслідки ракетного удару по території психіатричної лікарні в Харкові 27 квітня. Фото: Суспільне

Наслідки ракетного удару по території психіатричної лікарні в Харкові 27 квітня. Фото: Суспільне

Наслідки ракетного удару по території психіатричної лікарні в Харкові 27 квітня. Фото: Суспільне

Наслідки ракетного удару по території психіатричної лікарні в Харкові 27 квітня. Фото: Суспільне

Наслідки ракетного удару по території психіатричної лікарні в Харкові 27 квітня. Фото: Суспільне

Наслідки ракетного удару по території психіатричної лікарні в Харкові 27 квітня. Фото: Суспільне

Наслідки ракетного удару по території психіатричної лікарні в Харкові 27 квітня. Фото: Суспільне

Наслідки ракетного удару по території психіатричної лікарні в Харкові 27 квітня. Фото: Суспільне 1 / 8

Нагадаємо, що в ніч проти 27 квітня в Харкові пролунали вибухи під час ракетної атаки на область.

Також ми писали, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про "приліт" у Салтівському районі міста. За його словами, ракета влучила між корпусами медзакладу, вибухова хвиля повибивала там вікна.