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Россия атаковала Харьков, есть разрушения — Синегубов

27 апреля 2024 01:12
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Ракетный удар по Харькову ночью 27 апреля.
Фото иллюстративное
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во время воздушной тревоги ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Харьков, под ракетный обстрел попал Салтовский район города. По предварительным данным, пострадавших нет, но в городе повреждена нежилая инфраструктура.

Об этом в субботу, 27 апреля, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В час ночи Синегубов написал, что пока нет пострадавших. На месте ракетного удара работают все экстренные службы.

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Скриншот из Telegram/Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА

В 01:07 мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что "прилет" был вблизи медучреждения, из-за взрывной волны в здании повылетали стекла. По словам Терехова, предварительно никто не пострадал.

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Скриншот из Telegram/Игорь Терехов

В 01:23 Синегубов написал в своем телеграмм-канале, что Россия попала ракетой между корпусами гражданского лечебного учреждения.

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Скриншот из Telegram/Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА

Новость дополняется.

взрыв
Харьков
воздушная тревога

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