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Головна Харків Росія атакувала Харків: пошкоджено медзаклад, є постраждалі

Росія атакувала Харків: пошкоджено медзаклад, є постраждалі

Ua ru
3 листопада 2026 04:28
Обстріл Харкова 3 листопада - пошкоджено медзаклад facebook.com/DSNS.GOV.UA
Рятувальники. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Росіяни в ніч проти 3 листопада здійснили комбінований удар по Харкову. Ворог бив по місту балістикою та керованими авіаційними бомбами. Під ударом опинився один із медичних закладів, і наразі вже відомо про постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Харківської міськради.

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Наслідки обстрілу Харкова 3 листопада

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі писав вночі, що росіяни вдарили по місту балістикою та КАБами. Згодом він уточнив, що одне з влучань сталося по медичному закладу у Немишляньскому районі.

"Внаслідок удару по медзакладу — є четверо постраждалих. Сама будівля сильно постраждала", — додав мер через деякий час.

Харків під ударом 3 листопада - що відомо
Пости Терехова. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора 2 листопада у Харкові через удари РФ по енергетиці запровадили аварійні відключення світла. Також ворожий удар пошкодив газові мережі у двох громадах області.

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Також ми писали, що в ніч проти 31 жовтня ворог атакував Харків безпілотниками. Внаслідок удару по Основ'янському району було пошкоджено близько десяти приватних будинків та постраждали п'ятеро людей.

Харків вибух обстріли Ігор Терехов війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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