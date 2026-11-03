Спасатели. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В ночь на 3 ноября россияне нанесли комбинированный удар по Харькову. Враг обстреливал город баллистическими ракетами и управляемыми авиационными бомбами. Под ударом оказалось одно из медицинских учреждений, и на данный момент уже известно о пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковского горсовета.

Реклама

Последствия обстрела Харькова 3 ноября

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале писал ночью, что россияне нанесли удар по городу баллистическими ракетами и управляемыми авиационными бомбами. Впоследствии он уточнил, что одно из попаданий пришлось на медицинское учреждение в Немишлянском районе.

"В результате удара по медучреждению — четверо пострадавших. Само здание сильно пострадало", — добавил мэр спустя некоторое время.

Посты Терехова. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вчера, 2 ноября, в Харькове из-за ударов РФ по энергетике ввели аварийные отключения света. Также вражеский удар повредил газовые сети в двух общинах области.

Читайте также:

Также мы писали, что в ночь на 31 октября враг атаковал Харьков беспилотниками. В результате удара по Основянскому району были повреждены около десяти частных домов и пострадали пять человек.