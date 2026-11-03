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Главная Харьков РФ атаковала Харьков: повреждено медучреждение, есть пострадавшие

РФ атаковала Харьков: повреждено медучреждение, есть пострадавшие

Ua ru
3 ноября 2026 04:28
Обстрел Харькова 3 ноября — повреждено медицинское учреждение facebook.com/DSNS.GOV.UA
Спасатели. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В ночь на 3 ноября россияне нанесли комбинированный удар по Харькову. Враг обстреливал город баллистическими ракетами и управляемыми авиационными бомбами. Под ударом оказалось одно из медицинских учреждений, и на данный момент уже известно о пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковского горсовета.

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Последствия обстрела Харькова 3 ноября

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале писал ночью, что россияне нанесли удар по городу баллистическими ракетами и управляемыми авиационными бомбами. Впоследствии он уточнил, что одно из попаданий пришлось на медицинское учреждение в Немишлянском районе.

"В результате удара по медучреждению — четверо пострадавших. Само здание сильно пострадало", — добавил мэр спустя некоторое время.

Харків під ударом 3 листопада - що відомо
Посты Терехова. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вчера, 2 ноября, в Харькове из-за ударов РФ по энергетике ввели аварийные отключения света. Также вражеский удар повредил газовые сети в двух общинах области.

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Также мы писали, что в ночь на 31 октября враг атаковал Харьков беспилотниками. В результате удара по Основянскому району были повреждены около десяти частных домов и пострадали пять человек.

Харьков взрыв обстрелы Игорь Терехов война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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