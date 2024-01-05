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Росія атакувала ракетами та артилерією Липці на Харківщині — ситуація у регіоні

5 січня 2024 08:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Харківської області 4 січня - деталі
Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото архівне. Фото: Харківська обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ворожі сили здійснили ракетний удар та артилерійський обстріл села Липці у Харківському районі Харківської області, жертв та руйнувань немає. Також противник атакував місто Вовчанськ у Чугуївському районі, внаслідок чого було пошкоджено один приватний будинок, але без жертв.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Повідомляється, що окупанти провели артилерійські та мінометні обстріли, торкнувшись понад 15 населених пунктів у Харківській області, включаючи:

  • Уди у Богодухівському районі;
  • Вовчанськ та Малу Вовчу у Чугуївському районі;
  • Потихонове, Синьківку, Табаївку, Іванівку та Берестове у Куп'янському районі.

Також Синєгубов повідомив, що Збройні сили України за добу відбили шість атак противника поблизу Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району.

Деякі жителі Харківщини залишилися без світла через обстріли

Голова Харківської ОВА також повідомив, що внаслідок бойових дій у Харківській області без електроенергії залишилося 16074 абонентів у 65 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів.

Харків
Повідомлення про обстріл Харківщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харкова у місті пошкоджено національний університет радіоелектроніки. Будинки навчального закладу залишились майже без 500 вікон.

Додамо, у прокуратурі показали наслідки влучення ворожої ракети до школи у Харкові. Прокурори задокументували наслідки ворожого ракетного удару навчального закладу 2 січня.

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