Обстрел Купянска 5 января - есть раненая женщина

Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото: t.me/synegubov

Российские войска осуществили атаку по городу Купянск на Харьковщине из РСЗО, поразив территорию лицея. В результате атаки было повреждено здание образовательного учреждения, также есть раненая.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Харьковщины — детали

В сообщении говорится, что после обстрела из ракетной системы залпового огня в Купянске был разрушен жилой дом. При этом 61-летняя женщина была извлечена из-под обломков и с травмой ноги отправлена в больницу.

Также вражеские силы атаковали село Липцы в Харьковской области, в результате чего пострадали жилой дом, административное здание и складские помещения.

Позже противник нанес удар по населенному пункту Казачья Лопань в Харьковском районе, повредив частный дом и летнюю кухню.

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Олег Синегубов

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Олег Синегубов

ВСУ отбивает атаки оккупантов на Харьковщине

Синегубов сообщил, что Вооруженные силы Украины успешно отбили семь атак противника вблизи Синьковки Купянского района.

Артиллерийские и минометные обстрелы противника затронули более 15 населенных пунктов Харьковщины, включая Гатище и Бочково в Чугуевском районе; Дворичанское, Двуречную, Синковку, Петропавловку, Ивановку, Берестово в Купянском районе.

Напомним, что оккупанты обстреляли пгт Казачья Лопань и село Липцы. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Также мы сообщали, что вражеские силы нанесли ракетный удар и артиллерийский обстрел села Липцы в Харьковском районе Харьковской области, жертв и разрушений нет. Также противник атаковал город Волчанск в Чугуевском районе, в результате чего был поврежден один частный дом, но без жертв.