На Харківщині 30 поранених за добу — РФ атакувала дронами і ракетами

Зруйнована автівка. Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби Харківщина зазнала інтенсивних атак із боку ворога. Під ударами опинились місто Харків і ще чотири населені пункти області. Загалом поранення отримали 30 людей, зокрема троє дітей віком 3, 7 і 11 років.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У Харкові від атак постраждали 27 осіб. У місті було зафіксовано влучання чотирьох ударних дронів по Шевченківському та Слобідському районах. Пошкоджено два багатоповерхові будинки, два автомобілі, дитячий садок, кафе, магазин і гараж.

Руйнування внаслідок атаки. Фото: Харківська ОВА

Наслідки атаки по Харкову. Фото: Харківська ОВА

У Куп’янську постраждали 73-річна жінка, 67-річна жінка та 56-річний чоловік. Унаслідок вибуху невідомого предмета в селі Тернова Липецької громади поранення дістали ще двоє чоловіків — 68 і 75 років.

Мешканець будинку, який опинився під атакою. Фото: Харківська ОВА

Руїни біля будинку. Фото: Харківська ОВА

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Загалом протягом доби противник використовував проти Харківської області широкий арсенал озброєння: один керований авіаційний снаряд (КАБ), п’ять дронів типу "Герань-2", один "Ланцет" і один FPV-дрон.

У Куп'янському районі пошкоджено дві багатоповерхівки та приватний будинок у Куп’янську-Вузловому. В Ізюмі обстрілом знищено автомобіль, у селі Підлиман — господарчу споруду.

Що відбувається на фронті

Також фіксується висока активність бойових дій. За даними ОВА, за добу відбулося 184 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку — 24 бої поблизу населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ і Хатнє.

На Куп’янському напрямку противник атакував 30 разів, намагаючись просунутися біля Греківки, Червоного Ставу, Серебрянки, Карпівки, а також у напрямках Нового Миру та Торського.

Нагадаємо, у Харкові російські дрони поцілили в багатоповерхівки.

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