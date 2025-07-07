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Головна Харків Росія атакувала масовано Харківщину — в ОВА назвали наслідки

Росія атакувала масовано Харківщину — в ОВА назвали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 09:59
На Харківщині 30 поранених за добу — РФ атакувала дронами і ракетами
Зруйнована автівка. Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби Харківщина зазнала інтенсивних атак із боку ворога. Під ударами опинились місто Харків і ще чотири населені пункти області. Загалом поранення отримали 30 людей, зокрема троє дітей віком 3, 7 і 11 років.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки атаки Росії по Харківщині за добу

У Харкові від атак постраждали 27 осіб. У місті було зафіксовано влучання чотирьох ударних дронів по Шевченківському та Слобідському районах. Пошкоджено два багатоповерхові будинки, два автомобілі, дитячий садок, кафе, магазин і гараж.

БпЛА Харків
Руйнування внаслідок атаки. Фото: Харківська ОВА 
Харків обстріл
Наслідки атаки по Харкову. Фото: Харківська ОВА

У Куп’янську постраждали 73-річна жінка, 67-річна жінка та 56-річний чоловік. Унаслідок вибуху невідомого предмета в селі Тернова Липецької громади поранення дістали ще двоє чоловіків — 68 і 75 років.

Обстріли Харкова 7 липня
Мешканець будинку, який опинився під атакою. Фото: Харківська ОВА 
Атака Харкова
Руїни біля будинку. Фото: Харківська ОВА 

Чим Росія била по Харківщині за остранню добу

Загалом протягом доби противник використовував проти Харківської області широкий арсенал озброєння: один керований авіаційний снаряд (КАБ), п’ять дронів типу "Герань-2", один "Ланцет" і один FPV-дрон.

У Куп'янському районі пошкоджено дві багатоповерхівки та приватний будинок у Куп’янську-Вузловому. В Ізюмі обстрілом знищено автомобіль, у селі Підлиман — господарчу споруду.

Що відбувається на фронті

Також фіксується висока активність бойових дій. За даними ОВА, за добу відбулося 184 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку — 24 бої поблизу населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ і Хатнє.

На Куп’янському напрямку противник атакував 30 разів, намагаючись просунутися біля Греківки, Червоного Ставу, Серебрянки, Карпівки, а також у напрямках Нового Миру та Торського.

Нагадаємо, у Харкові російські дрони поцілили в багатоповерхівки

В ДСНС показали перші кадри наслідків російських атак по Харкову. 

російські війська Харківська область обстріли ракети дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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