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Главная Харьков Россия атаковала массированно Харьковскую область — детали от ОВА

Россия атаковала массированно Харьковскую область — детали от ОВА

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 09:59
На Харьковщине 30 раненых за сутки — РФ атаковала дронами и ракетами
Разрушенная машина. Фото: Харьковская ОГА

За прошедшие сутки Харьковщина подверглась интенсивным атакам со стороны врага. Под ударами оказались город Харьков и еще четыре населенных пункта области. Всего ранения получили 30 человек, в том числе трое детей в возрасте 3, 7 и 11 лет.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Последствия атаки России по Харьковской области за сутки

В Харькове от атак пострадали 27 человек. В городе было зафиксировано попадание четырех ударных дронов по Шевченковскому и Слободскому районам. Повреждены два многоэтажных дома, два автомобиля, детский сад, кафе, магазин и гараж.

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БпЛА Харків
Разрушения в результате атаки. Фото: Харьковская ОГА
Харків обстріл
Последствия атаки по Харькову. Фото: Харьковская ОГА

В Купянске пострадали 73-летняя женщина, 67-летняя женщина и 56-летний мужчина. В результате взрыва неизвестного предмета в селе Терновая Липецкой громады ранения получили еще двое мужчин — 68 и 75 лет.

Обстріли Харкова 7 липня
Житель дома, который оказался под атакой. Фото: Харьковская ОГА
Атака Харкова
Руины возле дома. Фото: Харьковская ОГА

Чем Россия била по Харьковщине за последние сутки

Всего в течение суток противник использовал против Харьковской области широкий арсенал вооружения: один управляемый авиационный снаряд (КАБ), пять дронов типа "Герань-2", один "Ланцет" и один FPV-дрон.

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В Купянском районе повреждены две многоэтажки и частный дом в Купянске-Узловом. В Изюме обстрелом уничтожен автомобиль, в селе Подлиман — хозяйственная постройка.

Что происходит на фронте

Также фиксируется высокая активность боевых действий. По данным ОВА, за сутки произошло 184 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении — 24 боя вблизи населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и Хатнее.

На Купянском направлении противник атаковал 30 раз, пытаясь продвинуться возле Грековки, Красного Става, Серебрянки, Карповки, а также в направлениях Нового Мира и Торского.

Напомним, в Харькове российские дроны попали в многоэтажки.

В ГСЧС показали первые кадры последствий российских атак по Харькову.

российские войска Харьковская область обстрелы ракеты дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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