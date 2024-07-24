Удар по Харкову 24 липня - окупанти атакували офіс гуманітарної організації

Наслідки удару по гуманітарній організації в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по офісу гуманітарної організації, яка розміновувала територію Харківщини. Внаслідок атаки знищено фасад і перекриття на кількох поверхах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

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За словами Синєгубова, 24 липня о 05:00 окупанти вдарили балістичною ракетою по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD.

Наслідки атаки по офісу гуманітарної організації. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки по офісу гуманітарної організації. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки по офісу гуманітарної організації. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Внаслідок обстрілу знищено фасад і перекриття на кількох поверхах. Пошкоджені шість автівок, які використовували медики організації.

"Харківщина, на жаль, одна з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами областей, тому діяльність таких організацій, розвиток сфери гуманітарного розмінування є критично важливими для безпеки людей та функціонування приватного сектору. Однак росіяни вкотре показали своє реальне ставлення до наших цивільних людей — обстрілявши тих, хто займається саме гуманітарною місією", — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, 24 липня Росія атакувала інфраструктурний обʼєкт у Харкові. На місці влучання виникла сильна пожежа.

Незадовго після цього у місті чули повторні вибухи. Загарбники завдали ракетного удару по Холодногірському районі Харкова, є шестеро постраждалих.