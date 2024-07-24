Удар по Харькову 24 июля – оккупанты атаковали офис гуманитарной организации

Россия атаковала офис гуманитарной организации, которая разминировала территорию Харьковщины
Российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по офису гуманитарной организации, которая разминировала территорию Харьковщины. В результате атаки уничтожен фасад и перекрытие на нескольких этажах.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram.
Атака на офис гуманитарной организации в Харькове
По словам Синегубова, 24 июля в 05:00 оккупанты ударили баллистической ракетой по офису Швейцарского фонда противоминной деятельности FSD.
-
Последствия атаки по офису гуманитарной организации. Фото: Новини.LIVE
-
Последствия атаки по офису гуманитарной организации. Фото: Новини.LIVE
-
Последствия атаки по офису гуманитарной организации. Фото: Новини.LIVE
В результате обстрела уничтожен фасад и перекрытие на нескольких этажах. Повреждены шесть автомобилей, которые использовали медики организации.
"Харьковщина, к сожалению, одна из самых загрязненных взрывоопасных предметов областей, поэтому деятельность таких организаций, развитие сферы гуманитарного разминирования критически важны для безопасности людей и функционирования частного сектора. Однако россияне в очередной раз показали свое реальное отношение к нашим гражданским людям — обстреляв тех, кто занимается именно гуманитарной миссией", — отметил глава ОВА.
Напомним, 24 июля Россия атаковала инфраструктурный объект в Харькове. На месте попадания возник сильный пожар.
Незадолго после этого в городе слышались повторные взрывы. Захватчики нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, есть шесть пострадавших.
Читайте Новини.LIVE!