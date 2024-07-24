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Россия атаковала офис гуманитарной организации, которая разминировала территорию Харьковщины

24 июля 2024 14:51
Катерина Османская - Редактор
Удар по Харькову 24 июля – оккупанты атаковали офис гуманитарной организации
Результаты удара по гуманитарной организации в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

Российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по офису гуманитарной организации, которая разминировала территорию Харьковщины. В результате атаки уничтожен фасад и перекрытие на нескольких этажах.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram.

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По словам Синегубова, 24 июля в 05:00 оккупанты ударили баллистической ракетой по офису Швейцарского фонда противоминной деятельности FSD.

  • РФ атаковала офис гуманитарной организации, которая разминировала территорию Харьковщины - фото 1
    Последствия атаки по офису гуманитарной организации. Фото: Новини.LIVE
  • РФ атаковала офис гуманитарной организации, которая разминировала территорию Харьковщины - фото 2
    Последствия атаки по офису гуманитарной организации. Фото: Новини.LIVE
  • РФ атаковала офис гуманитарной организации, которая разминировала территорию Харьковщины - фото 3
    Последствия атаки по офису гуманитарной организации. Фото: Новини.LIVE
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В результате обстрела уничтожен фасад и перекрытие на нескольких этажах. Повреждены шесть автомобилей, которые использовали медики организации.

"Харьковщина, к сожалению, одна из самых загрязненных взрывоопасных предметов областей, поэтому деятельность таких организаций, развитие сферы гуманитарного разминирования критически важны для безопасности людей и функционирования частного сектора. Однако россияне в очередной раз показали свое реальное отношение к нашим гражданским людям — обстреляв тех, кто занимается именно гуманитарной миссией", — отметил глава ОВА.

Напомним, 24 июля Россия атаковала инфраструктурный объект в Харькове. На месте попадания возник сильный пожар.

Незадолго после этого в городе слышались повторные взрывы. Захватчики нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, есть шесть пострадавших.

Харьков обстрелы разминирование война в Украине ракетный удар

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