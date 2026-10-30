Росія атакувала Основ’янський район Харкова реактивним БПЛА
У Харкові вранці 30 жовтня зафіксували влучання російського реактивного безпілотника в Основ’янському районі. На місці удару виникла пожежа. Про атаку повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Що відомо про удар по Основ’янському району
За Терехова словами, станом на момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило.
Як повідомляє ДСНС Харківщини, вчора ввечері російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.
Внаслідок вибухів спалахнули пожежі у виробничій будівлі та на прилеглій території — вогонь охопив близько 400 кв. м. Ще на одній локації горіли залишки різних матеріалів на площі 80 кв. м. Також було пошкоджено два вантажні автомобілі.
Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська протягом доби 29 жовтня обстріляли Харків і 19 населених пунктів області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, поштові склади, автомобілі, автобуси та інші цивільні об’єкти. Руйнування зафіксували в кількох районах Харківщини, зокрема в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 29 жовтня російські війська атакували Холодногірський і Салтівський райони Харкова. В одному з районів після влучання виникла пожежа, а в іншому ворожий безпілотник пошкодив навчальний заклад.