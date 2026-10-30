Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росія атакувала Основ’янський район Харкова реактивним БПЛА

Росія атакувала Основ’янський район Харкова реактивним БПЛА

Ua ru
30 жовтня 2026 07:32
Атака на Харків: реактивний БпЛА влучив в Основ’янському районі ДСНС Харківщини
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

У Харкові вранці 30 жовтня зафіксували влучання російського реактивного безпілотника в Основ’янському районі. На місці удару виникла пожежа. Про атаку повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про удар по Основ’янському району

За Терехова словами, станом на момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило.

Росія атакувала Основ’янський район Харкова реактивним БПЛА - фото 1
Повідомлення Терехова. Фото: скриншот

Як повідомляє ДСНС Харківщини, вчора ввечері російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Внаслідок вибухів спалахнули пожежі у виробничій будівлі та на прилеглій території — вогонь охопив близько 400 кв. м. Ще на одній локації горіли залишки різних матеріалів на площі 80 кв. м. Також було пошкоджено два вантажні автомобілі.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська протягом доби 29 жовтня обстріляли Харків і 19 населених пунктів області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, поштові склади, автомобілі, автобуси та інші цивільні об’єкти. Руйнування зафіксували в кількох районах Харківщини, зокрема в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 29 жовтня російські війська атакували Холодногірський і Салтівський райони Харкова. В одному з районів після влучання виникла пожежа, а в іншому ворожий безпілотник пошкодив навчальний заклад.

Харків Ігор Терехов війна в Україні безпілотник атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації