Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

У Харкові вранці 30 жовтня зафіксували влучання російського реактивного безпілотника в Основ’янському районі. На місці удару виникла пожежа. Про атаку повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про удар по Основ’янському району

За Терехова словами, станом на момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило.

Повідомлення Терехова. Фото: скриншот

Як повідомляє ДСНС Харківщини, вчора ввечері російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Внаслідок вибухів спалахнули пожежі у виробничій будівлі та на прилеглій території — вогонь охопив близько 400 кв. м. Ще на одній локації горіли залишки різних матеріалів на площі 80 кв. м. Також було пошкоджено два вантажні автомобілі.

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Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська протягом доби 29 жовтня обстріляли Харків і 19 населених пунктів області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, поштові склади, автомобілі, автобуси та інші цивільні об’єкти. Руйнування зафіксували в кількох районах Харківщини, зокрема в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 29 жовтня російські війська атакували Холодногірський і Салтівський райони Харкова. В одному з районів після влучання виникла пожежа, а в іншому ворожий безпілотник пошкодив навчальний заклад.