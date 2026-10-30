Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

В Харькове утром 30 октября зафиксировали попадание российского реактивного беспилотника в Основянском районе. На месте удара возник пожар. Об атаке сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Что известно об ударе по Основянскому району

По словам Терехова, на момент сообщения информации о пострадавших не поступало.

Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Как сообщает ГСЧС Харьковской области, вчера вечером российские войска нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.

В результате взрывов вспыхнули пожары в производственном здании и на прилегающей территории — огонь охватил около 400 кв. м. Еще на одном объекте горели остатки различных материалов на площади 80 кв. м. Также были повреждены два грузовых автомобиля.

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Как сообщали Новини.LIVE, в течение суток 29 октября российские войска обстреляли Харьков и 19 населенных пунктов области. В результате атак были повреждены жилые дома, учебное заведение, почтовые склады, автомобили, автобусы и другие гражданские объекты. Разрушения зафиксировали в нескольких районах Харьковской области, в частности в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 29 октября российские войска атаковали Холодногорский и Салтовский районы Харькова. В одном из районов после попадания возник пожар, а в другом вражеский беспилотник повредил учебное заведение.