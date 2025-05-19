Російські обстріли Харківщини — за добу троє поранених і зруйновані будинки

Росія атакувала три населені пункти Харківщини — є поранені
Упродовж минулої доби російські війська здійснили масовані атаки на Харківську область. Під ворожою атакою опинилися три населені пункти.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківської області
У місті Куп’янськ внаслідок обстрілів постраждали троє мирних жителів — 55-річний чоловік, а також дві жінки віком 55 і 75 років. Ворог активно застосовував авіаційні бомби та ударні дрони: було зафіксовано чотири керовані авіабомби (КАБ) та 14 ударів БпЛА типу "Герань-2".
Найбільших руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. У Куп'янському районі пошкоджено 30 приватних житлових будинків, дві господарчі споруди, гараж, будівлі сільськогосподарського підприємства, а також сільгосптехніка — трактор і три вантажівки.
У Чугуївському районі внаслідок ударів зруйновано приватний будинок, об’єкти агропідприємства, чотири комбайни, ще один трактор, автобус і два легкових автомобілі.
Ситуація на фронті на Харківському напрямку
Також у Генштабі повідомили, що на лінії фронту тривають запеклі бої — протягом доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку ворог шість разів намагався штурмувати позиції Сил оборони в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Строївки. На Куп’янському напрямку відбулося дві ворожі атаки — зокрема в напрямку Нової Кругляківки.
Нагадаємо, вчора, 18 травня, стало відомо про російську атаку по сімох населених пунктах Харківщини.
Тим часом російські війська активізували штурмові дії на Харківщині.
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