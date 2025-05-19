Российские обстрелы Харьковщины — за сутки трое раненых и разрушенные дома

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская ОГА

За прошедшие сутки российские войска осуществили массированные атаки на Харьковскую область. Под вражеской атакой оказались три населенных пункта.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковской области

В городе Купянск в результате обстрелов пострадали трое мирных жителей — 55-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 55 и 75 лет. Враг активно применял авиационные бомбы и ударные дроны: было зафиксировано четыре управляемые авиабомбы (КАБ) и 14 ударов БпЛА типа "Герань-2".

Наибольшим разрушениям подверглась гражданская инфраструктура. В Купянском районе повреждены 30 частных жилых домов, две хозяйственные постройки, гараж, здания сельскохозяйственного предприятия, а также сельхозтехника — трактор и три грузовика.

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская ОГА

В Чугуевском районе в результате ударов разрушены частный дом, объекты агропредприятия, четыре комбайна, еще один трактор, автобус и два легковых автомобиля.

Ситуация на фронте на Харьковском направлении

Также в Генштабе сообщили, что на линии фронта продолжаются ожесточенные бои — в течение суток зафиксировано 175 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался штурмовать позиции Сил обороны в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Строевки. На Купянском направлении произошли две вражеские атаки — в частности, в направлении Новой Кругляковки.

Напомним, вчера, 18 мая, стало известно о российской атаке по семи населенным пунктам Харьковщины.

Тем временем российские войска активизировали штурмовые действия на Харьковщине.