Обстріли Харківщини за добу — є загиблі в Куп’янську

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Харківщини

За минулу добу російські війська завдали ударів по шести населених пунктах Харківської області. Найбільших втрат зазнав Куп'янськ.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Росіяни атакували Куп'янськ

У місті загинули дві жінки — 84 та 58 років. Ще троє людей отримали поранення, серед них — 60-річний чоловік і жінки віком 76 і 68 років.

Чим Росія била по Харківщині

Як повідомила Харківська обласна військова адміністрація, окупанти застосували широкий арсенал озброєння, зокрема 8 авіабомб КАБ, 8 ударних БпЛА типу "Герань-2", 22 дрони-камікадзе "Молнія", три "Шахеди" та два FPV-дрони.

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі зруйновано й пошкоджено 39 приватних будинків, об’єкти цивільного бізнесу, зокрема автосервіс, магазин і підприємство, а також два автомобілі. У Богодухівському районі російські удари призвели до пошкодження електромереж, а в Харківському — цивільного підприємства.

Яка ситуація на фронті на Харківському напрямку

Крім руйнівних ударів, ворог також інтенсивно діяв на фронті. Загалом зафіксовано 180 бойових зіткнень. На Харківському напрямку окупанти шість разів атакували українські позиції поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

У районі Куп’янська противник здійснив 21 атаку, намагаючись прорвати українську оборону в напрямку Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру, а також біля Греківки, Липового, Торського та в районі Серебрянського лісу.

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня окупанти вдарили дронами по Харкову, поранень зазнали цивільні серед яких є діти.

Також кількома днями раніше російські війська вдарили по Чугуєві у Харківській області.