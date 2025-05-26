Обстрелы Харьковщины за сутки — есть погибшие в Купянске

Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Харьковщины

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по шести населенным пунктам Харьковской области. Наибольшие потери понес Купянск.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Россияне атаковали Купянск

В городе погибли две женщины — 84 и 58 лет. Еще три человека получили ранения, среди них — 60-летний мужчина и женщины в возрасте 76 и 68 лет.

Чем Россия била по Харьковской области

Как сообщила Харьковская областная военная администрация, оккупанты применили широкий арсенал вооружения, в частности 8 авиабомб КАБ, 8 ударных БпЛА типа "Герань-2", 22 дрона-камикадзе "Молния", три "Шахеды" и два FPV-дрона.

В результате обстрелов в Купянском районе разрушены и повреждены 39 частных домов, объекты гражданского бизнеса, в том числе автосервис, магазин и предприятие, а также два автомобиля. В Богодуховском районе российские удары привели к повреждению электросетей, а в Харьковском — гражданского предприятия.

Какова ситуация на фронте на Харьковском направлении

Кроме разрушительных ударов, враг также интенсивно действовал на фронте. Всего зафиксировано 180 боевых столкновений. На Харьковском направлении оккупанты шесть раз атаковали украинские позиции вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.

В районе Купянска противник совершил 21 атаку, пытаясь прорвать украинскую оборону в направлении Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира, а также возле Грековки, Липового, Торского и в районе Серебрянского леса.

Напомним, в ночь на 25 мая оккупанты ударили дронами по Харькову, ранения получили гражданские среди которых есть дети.

Также несколькими днями ранее российские войска ударили по Чугуеву в Харьковской области.