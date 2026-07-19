Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків В Ізюмі через атаку РФ пошкоджені будинки та заклад освіти

В Ізюмі через атаку РФ пошкоджені будинки та заклад освіти

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 01:06
Обстріл Ізюма 18 липня - пошкоджено навчальний заклад та будинки
Рятувальники розбирають уламки. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни у суботу ввечері, 18 липня, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено заклад освіти та багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Ізюмської МВА.

Наслідки обстрілу Ізюму ввечері 18 липня

За даними місцевої влади, удар КАБами відбувався приблизно 22:55. Влучання зафіксовано у північній частині міста, внаслідок чого є руйнування і пошкодження, а також перебої зі світлом.

"Є попередня інформація про руйнування і пошкодження закладів освіти, скління багатоквартирних будинків, приватних домоволодінь. Є часткове знеструмлення абонентів електромережі", — йдеться у повідомленні.

Ізюм під ударом 19 липня - пошкоджені будинки та навчальний заклад
Пост Ізюмської МВА про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у п'ятницю 17 липня ворог теж атакував Ізюм КАБом. Внаслідок атаки постраждали троє дітей та чоловік.

Читайте також:

Також ми писали, що 11 липня ворог атакував дронами Харків та Ізюм. Під ударом опинилися житлові будинки та АЗС.

обстріли Ізюм руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації