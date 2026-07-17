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Головна Харків У Харкові через ракетний удар РФ пошкоджені будинки, ресторан та авто: фото

У Харкові через ракетний удар РФ пошкоджені будинки, ресторан та авто: фото

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 23:49
Обстріл Харкова 17 липня - пошкоджені будинки і авто, постраждали 9 людей
Пошкоджена будівля у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Росіяни у п'ятницю ввечері, 17 липня, завдали авіаудар по Харкову. Наразі відомо, що окрім жертв та постраждалих, у місті зафіксовані пошкодження.

Про це в коментарі журналісту Новини.LIVE Євгену Пушкарьову розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки атаки РФ на Харків 17 липня

За словами Синєгубова, внаслідок удару РФ по Шевченківському району одна людина загинула, і ще дев'ятеро людей постраждали.

"Був ракетний удар по Шевченківському району у дорожнє покриття, по вулиці Клочківській, внаслідок якого одна людина загинула на місці. Це чоловік, який перебував у своєму автомобілі і рухався по цій дорозі. Дев'ять людей отримали поранення, серед них двоє — це діти. Семеро людей госпіталізовано. У дітей двох років, у хлопчика — гостра реакція на стрес. Хлопчик так само попередньо 7 років отримав ураження м'яких тканин. Зараз надається вся необхідна медична допомога постраждалим. Середній стан оцінюється як середній поки що", — сказав глава ОВА.

Обстріл Харкова 17 липня - в авто загинула людина
Пошкоджений автомобіль внаслідок удару РФ. Фото: Новини.LIVE

Також він поінформував, що внаслідок обстрілу пошкоджено навчальні заклади, адміністративну та комерційні будівлі, ресторан, цивільні авто та іншу інфраструктуру.

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Пошкоджена зупинка внаслідок удару РФ. Фото: Новини.LIVE

Станом на зараз на місці працюють рятувальники, поліція і комунальні служби, а також триває обхід будинків для виявлення людей, які могли постраждати.

Удар по Ізюму

Зауважимо, що ближче до вечора росіяни атакували місто Ізюм Харківської області. Внаслідок удару КАБом постраждали троє людей, але станом на вечір кількість постраждалих зросла до 7. Зокрема:

  • 8-річний хлопчик зазнав вибухових поранень, у 16-річної дівчини — поранення склом. Обидва госпіталізовані;
  • у 13-річної дівчинки медики діагностували гостру реакцію на стрес;
  • також вибухових поранень зазнали 40-річний, 21-річний чоловіки та 50-річна жінка. Вони теж госпіталізовані;
  • ще одна 66-річна жінка з гострою реакцією на стрес знаходиться під наглядом лікарів.
Обстріл Ізюма 17 липня - постраждали 7 людей
Пост Синєгубова про обстріл Ізюма. Фото: скриншот

Інші обстріли

Як повідомляли Новини.LIVE, 13 липня росіяни влучили у багатоповерхівку у Київському районі Харкова. Внаслідок удару виникла пожежа.

Також ми писали, що за словами мера Ігоря Терехова, Харків живе під постійною загрозою атак РФ. Попри це, він зазначив, що у місті відновлюють пошкоджені будинки та облаштують нові укриття.

Харків обстріли постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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