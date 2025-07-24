РФ вдарила КАБом по багатоповерхівці у Харкові, — мер

Росія поцілила по багатоповерхівці у Харкові — під завалами люди
Російські війська у четвер, 24 липня, атакували Харків. Влучання відбулося по багатоповерхівці, люди опинилися заблокованими.
Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.
Атака на Харків 24 липня
За словами Терехова, авіаційна бомба влучила по багатоповерхівці, наразі є інформація про людей, які заблоковані під завалами.
Також сталося ще одне влучання по цивільному підприємству, розгорілася пожежа. Наразі відомо про одного постраждалого.
"За уточненою інформацією — влучання поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто", — додав мер.
Нагадаємо, вночі ворог вдарив по селу Підлиман Харківської області, вбивши родину.
Також під ударом ворога були Черкаси та Одеса, у містах розгорілися пожежі.
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