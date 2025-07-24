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Головна Харків Росія поцілила по багатоповерхівці у Харкові — під завалами люди

Росія поцілила по багатоповерхівці у Харкові — під завалами люди

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Дата публікації: 24 липня 2025 11:21
РФ вдарила КАБом по багатоповерхівці у Харкові, — мер
Рятувальники розбирають завали. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська у четвер, 24 липня, атакували Харків. Влучання відбулося по багатоповерхівці, люди опинилися заблокованими.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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За словами Терехова, авіаційна бомба влучила по багатоповерхівці, наразі є інформація про людей, які заблоковані під завалами.

Також сталося ще одне влучання по цивільному підприємству, розгорілася пожежа. Наразі відомо про одного постраждалого.

"За уточненою інформацією — влучання поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто", — додав мер.

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Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, вночі ворог вдарив по селу Підлиман Харківської області, вбивши родину. 

Також під ударом ворога були Черкаси та Одеса, у містах розгорілися пожежі.

обстріли Ігор Терехов Харків війна в Україні Авіаудар КАБ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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