РФ вдарила КАБом по багатоповерхівці у Харкові, — мер

Рятувальники розбирають завали. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська у четвер, 24 липня, атакували Харків. Влучання відбулося по багатоповерхівці, люди опинилися заблокованими.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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За словами Терехова, авіаційна бомба влучила по багатоповерхівці, наразі є інформація про людей, які заблоковані під завалами.

Також сталося ще одне влучання по цивільному підприємству, розгорілася пожежа. Наразі відомо про одного постраждалого.

"За уточненою інформацією — влучання поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто", — додав мер.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, вночі ворог вдарив по селу Підлиман Харківської області, вбивши родину.

Також під ударом ворога були Черкаси та Одеса, у містах розгорілися пожежі.