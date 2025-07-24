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Главная Харьков Россия попала по многоэтажке в Харькове — под завалами люди

Россия попала по многоэтажке в Харькове — под завалами люди

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Дата публикации 24 июля 2025 11:21
РФ ударила КАБом по многоэтажке в Харькове, - мэр
Спасатели разбирают завалы. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в четверг, 24 июля, атаковали Харьков. Попадание произошло по многоэтажке, люди оказались заблокированными.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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По словам Терехова, авиационная бомба попала по многоэтажке, сейчас есть информация о людях, которые заблокированы под завалами.

Также произошло еще одно попадание по гражданскому предприятию, разгорелся пожар. Сейчас известно об одном пострадавшем.

"По уточненной информации — попадание рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 авто", — добавил мэр.

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Скриншот поста Терехова

Напомним, ночью враг ударил по селу Подлиман Харьковской области, убив семью.

Также под ударом врага были Черкассы и Одесса, в городах разгорелись пожары.

обстрелы Игорь Терехов Харьков война в Украине Авиаудар КАБ
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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