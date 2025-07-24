РФ ударила КАБом по многоэтажке в Харькове, - мэр

Россия попала по многоэтажке в Харькове — под завалами люди
Российские войска в четверг, 24 июля, атаковали Харьков. Попадание произошло по многоэтажке, люди оказались заблокированными.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.
Атака на Харьков 24 июля
По словам Терехова, авиационная бомба попала по многоэтажке, сейчас есть информация о людях, которые заблокированы под завалами.
Также произошло еще одно попадание по гражданскому предприятию, разгорелся пожар. Сейчас известно об одном пострадавшем.
"По уточненной информации — попадание рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 авто", — добавил мэр.
Напомним, ночью враг ударил по селу Подлиман Харьковской области, убив семью.
Также под ударом врага были Черкассы и Одесса, в городах разгорелись пожары.
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