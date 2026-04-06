Росія вдарила дроном по Харкову: постраждала 15-річна дівчина

Рятувальник ліквідовує пожежа. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські загарбники у понеділок, 6 квітня, атакували Харків дроном. Під ударом противника опинився Основʼянський район. Внаслідок обстрілу поранення отримала 15-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Харкова 6 квітня

Синєгубов розповів про падіння дрона на території приватного домоволодіння.

Внаслідок російського обстрілу Основʼянського району у 15-річної дівчини гостра реакція на стрес.

"Медики на місці надали їй всю необхідну допомогу", — додав очільник Харківської ОВА.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, 5 квітня російські окупанти атакували місто реактивними дронами. Щонайменше шість будинків зазнали пошкоджень. Внаслідок ударів є поранені.

Крім того, ворог атакував Харків 4 квітня. Окупанти поранили цивільних, серед яких дитина. Зафіксовано падіння уламків дронів у Київському, Салтівському, Немишлянському районах.