Россия ударила дроном по Харькову: пострадала 15-летняя девочка
Российские захватчики в понедельник, 6 апреля, атаковали Харьков дроном. Под ударом противника оказался Основянский район. В результате обстрела ранения получила 15-летняя девочка.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Харькова 6 апреля
Синегубов рассказал о падении дрона на территории частного домовладения.
В результате российского обстрела Основянского района у 15-летней девушки острая реакция на стресс.
"Медики на месте оказали ей всю необходимую помощь", — добавил глава Харьковской ОВА.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова, 5 апреля российские оккупанты атаковали город реактивными дронами. По меньшей мере шесть домов получили повреждения. В результате ударов есть раненые.
Кроме того, враг атаковал Харьков 4 апреля. Оккупанты ранили гражданских, среди которых ребенок. Зафиксировано падение обломков дронов в Киевском, Салтовском, Немышлянском районах.
