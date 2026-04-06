Україна
Россия ударила дроном по Харькову: пострадала 15-летняя девочка

Россия ударила дроном по Харькову: пострадала 15-летняя девочка

Дата публикации 6 апреля 2026 11:51
Спасатель ликвидирует пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские захватчики в понедельник, 6 апреля, атаковали Харьков дроном. Под ударом противника оказался Основянский район. В результате обстрела ранения получила 15-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Харькова 6 апреля

Синегубов рассказал о падении дрона на территории частного домовладения.

В результате российского обстрела Основянского района у 15-летней девушки острая реакция на стресс.

"Медики на месте оказали ей всю необходимую помощь", — добавил глава Харьковской ОВА.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова, 5 апреля российские оккупанты атаковали город реактивными дронами. По меньшей мере шесть домов получили повреждения. В результате ударов есть раненые.

Кроме того, враг атаковал Харьков 4 апреля. Оккупанты ранили гражданских, среди которых ребенок. Зафиксировано падение обломков дронов в Киевском, Салтовском, Немышлянском районах.

