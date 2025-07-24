Що відомо про наслідки обстрілу Харкова 24 липня - фото

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Вранці у четвер, 24 липня, російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова. Приблизно о 11:00 бойові літаки Су-34, ймовірно, вилетіли з Бєлгородської області і скинули керовані бомби вагою 250 кг на Шевченківський район міста.

Про це повідомив керівник обласної прокуратури Аміла Омаров у коментарі Новини.LIVE.

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Удари припали на густозаселену житлову територію, всього за 100 метрів від цивільного підприємства. Внаслідок вибухів там почалася масштабна пожежа, яка охопила понад 1300 квадратних метрів. З них близько 120 м² зайнялися безпосередньо на місці удару, а ще понад 1200 м² — на території підприємства.

Начальник Головного управління ДСНС у Харківській області Артем Астахов повідомив у коментарі Новини.LIVE, що вже понад 20 людей отримали поранення, і кількість постраждалих продовжує зростати. На щастя, під завалами нікого не виявлено.

Рятувальники продовжують огляд місця події, вилучають уламки та ліквідують наслідки обстрілу.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Обстріл Харкова 24 липня. Фото: Новини.LIVE

Обстріл Харкова російськими бомбами. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що уранці 24 липня Харків знову опинився під ударом — місто сколихнули потужні вибухи внаслідок чергової атаки з боку російських військ.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову та показав кадри наслідків атаки.