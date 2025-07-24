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Головна Харків Росія вдарила КАБ вагою 250 кг по центру Харкова — фоторепортаж

Росія вдарила КАБ вагою 250 кг по центру Харкова — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 15:18
Що відомо про наслідки обстрілу Харкова 24 липня - фото
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Вранці у четвер, 24 липня, російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова. Приблизно о 11:00 бойові літаки Су-34, ймовірно, вилетіли з Бєлгородської області і скинули керовані бомби вагою 250 кг на Шевченківський район міста.

Про це повідомив керівник обласної прокуратури Аміла Омаров у коментарі Новини.LIVE.

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Що відомо про наслідки обстрілу Харкова

Удари припали на густозаселену житлову територію, всього за 100 метрів від цивільного підприємства. Внаслідок вибухів там почалася масштабна пожежа, яка охопила понад 1300 квадратних метрів. З них близько 120 м² зайнялися безпосередньо на місці удару, а ще понад 1200 м² — на території підприємства.

Начальник Головного управління ДСНС у Харківській області Артем Астахов повідомив у коментарі Новини.LIVE, що вже понад 20 людей отримали поранення, і кількість постраждалих продовжує зростати. На щастя, під завалами нікого не виявлено.

Рятувальники продовжують огляд місця події, вилучають уламки та ліквідують наслідки обстрілу.

Росія вдарила КАБ вагою 250 кг по центру Харкова — фоторепортаж - фото 1
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE
Росія вдарила КАБ вагою 250 кг по центру Харкова — фоторепортаж - фото 2
Обстріл Харкова 24 липня. Фото: Новини.LIVE
Росія вдарила КАБ вагою 250 кг по центру Харкова — фоторепортаж - фото 3
Обстріл Харкова російськими бомбами. Фото: Новини.LIVE
Росія вдарила КАБ вагою 250 кг по центру Харкова — фоторепортаж - фото 4
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що уранці 24 липня Харків знову опинився під ударом — місто сколихнули потужні вибухи внаслідок чергової атаки з боку російських військ.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову та показав кадри наслідків атаки.

Харків вибух обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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