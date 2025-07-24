Что известно о последствиях обстрела Харькова 24 июля - фото

Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

Утром в четверг, 24 июля, российские войска нанесли ракетный удар по центру Харькова. Примерно в 11:00 боевые самолеты Су-34, вероятно, вылетели из Белгородской области и сбросили управляемые бомбы весом 250 кг на Шевченковский район города.

Об этом сообщил руководитель областной прокуратуры Амила Омаров в комментарии Новини.LIVE.

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Удары пришлись на густозаселенную жилую территорию, всего в 100 метрах от гражданского предприятия. В результате взрывов там начался масштабный пожар, который охватил более 1300 квадратных метров. Из них около 120 м² занялись непосредственно на месте удара, а еще более 1200 м² — на территории предприятия.

Начальник Главного управления ГСЧС в Харьковской области Артем Астахов сообщил в комментарии Новини.LIVE, что уже более 20 человек получили ранения, и количество пострадавших продолжает расти. К счастью, под завалами никого не обнаружено.

Спасатели продолжают осмотр места происшествия, изымают обломки и ликвидируют последствия обстрела.

Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

Обстрел Харькова 24 июля. Фото: Новини.LIVE

Обстрел Харькова российскими бомбами. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что утром 24 июля Харьков снова оказался под ударом — город всколыхнули мощные взрывы в результате очередной атаки со стороны российских войск.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову и показал кадры последствий атаки.