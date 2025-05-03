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Росія вдарила по частині ДСНС у Куп'янську — фото наслідків

3 травня 2025 13:38
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ скинула авіабомбу на рятувальну частину в Куп'янську — фото
Будівля частини після атаки. Фото: МВС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у суботу, 3 квітня, завдали авіаційного удару по частині ДСНС у Куп'янську Харківської області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомила пресслужба МВС України у Telegram.

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Так, ворог завдав прямого удару керованою авіаційною бомбою по будівлі державної пожежно-рятувальної частини ДСНС.

Авіаудар РФ по пожежній частині в Куп’янську — зруйнована будівля ДСНС
Наслідки удару РФ. Фото: МВС
Наслідки прямого удару КАБ: уламки та вирва біля пожежної частини на Харківщині
Будівля після удару. Фото: МВС
зруйнована будівля ДСНС Рятувальники оглядають пошкоджену частину ДСНС після авіаудару в Куп’янську
Знищена будівля. Фото: МВС

У МВС уточнили, що на момент атаки особовий склад перебував на виїзді за викликом, тому в підрозділі був лише один рятувальник — на щастя, він не постраждав.

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Скриншот допису МВС

Нагадаємо, вчора увечері Росія вдарила по Харкову безпілотниками.

Станом на зараз відомо про 51 поранену людину через російську атаку на місто.

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