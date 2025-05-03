РФ скинула авіабомбу на рятувальну частину в Куп'янську — фото

Росія вдарила по частині ДСНС у Куп'янську — фото наслідків
Російські війська у суботу, 3 квітня, завдали авіаційного удару по частині ДСНС у Куп'янську Харківської області. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомила пресслужба МВС України у Telegram.
Атака на рятувальну частину
Так, ворог завдав прямого удару керованою авіаційною бомбою по будівлі державної пожежно-рятувальної частини ДСНС.
У МВС уточнили, що на момент атаки особовий склад перебував на виїзді за викликом, тому в підрозділі був лише один рятувальник — на щастя, він не постраждав.
Нагадаємо, вчора увечері Росія вдарила по Харкову безпілотниками.
Станом на зараз відомо про 51 поранену людину через російську атаку на місто.
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