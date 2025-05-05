На Харьковщине раздавались взрывы — враг нанес удары УАБами и РСЗО

Уничтоженный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска утром в понедельник, 5 мая, нанесли удары авиационными бомбами по территории Боровской территориальной громады в Харьковской области. В результате атаки пострадали двое гражданских жителей.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Атака на Харьковскую область 5 мая

Сегодня в 10:20 вооруженные силы России нанесли два авиаудара по территории Боровской громады Изюмского района. В результате попадания в селе Подлиман повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Пострадавший дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

Уничтоженный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

В прокуратуре сообщили, что из-за вражеской атаки пострадали двое мирных жителей:

у женщины 1939 года рождения острая реакция на стресс;

у мужчины 1966 года рождения ранения средней тяжести, его госпитализировали.

Поврежденный забор. Фото: Харьковская областная прокуратура

Разрушенное здание. Фото: Харьковская областная прокуратура

А около 13:00 в селе Каменка Изюмского района 54-летний мужчина наступил на взрывное устройство у себя на огороде. По предварительным данным, это была противопехотная мина "Лепесток". Его госпитализировали со взрывными ранениями в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в больницу доставили 69-летнего жителя Изюма, который в 16:35 также подорвался на взрывном устройстве. Сейчас пострадавший получает медицинскую помощь.

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

А в Купянском районе ночью РФ сбросила два УАБа на село Митрофановка Двуречанской громады: повреждены здания местного предприятия. В 14:00 и в 16:10 россияне обстреляли Купянск из реактивных систем залпового огня, из-за чего были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Правоохранители начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Сумской области жителей Белополья и Ворожбы призвали срочно эвакуироваться.

А 3 мая Россия ударила по спасательной части в Купянске, работники ГСЧС не пострадали.