Вибухи у Харкові — що відомо

У Харкові пролунали потужні вибухи — що відомо
У неділю ввечері, 4 травня, у Харкові пролунала низка потужних вибухів. Ймовірно, що місцеві жителі чули вибухи за межами міста.
Про це інформують місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Харкові 4 травня — подробиці
У неділю, 4 травня, близько 21:00 поблизу Харкова пролунали гучні вибухи.
Перед цим у Повітряних сила ЗСУ повідомляли про те, що росіяни керованими авіаційними бомбами атакують Харківську область.
"КАБи на Харківщину", — йшлося у повідомлення ПС ЗСУ.
Наразі подробиць щодо вибухів, які чули жителі Харкова та області, не повідомляють.
Раніше ми інформували, що 4 травня російські окупанти атакували безпілотниками Ізюм у Харківській області.
Крім того, російські війська у суботу, 3 квітня, завдали авіаційного удару по частині ДСНС у Куп'янську Харківської області.
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