Вибухи у Харкові — що відомо

Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

У неділю ввечері, 4 травня, у Харкові пролунала низка потужних вибухів. Ймовірно, що місцеві жителі чули вибухи за межами міста.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Харкові 4 травня — подробиці

У неділю, 4 травня, близько 21:00 поблизу Харкова пролунали гучні вибухи.

Перед цим у Повітряних сила ЗСУ повідомляли про те, що росіяни керованими авіаційними бомбами атакують Харківську область.

"КАБи на Харківщину", — йшлося у повідомлення ПС ЗСУ.

Наразі подробиць щодо вибухів, які чули жителі Харкова та області, не повідомляють.

Скриншот повідомлення ПС ЗСУ/Telegram

Раніше ми інформували, що 4 травня російські окупанти атакували безпілотниками Ізюм у Харківській області.

Крім того, російські війська у суботу, 3 квітня, завдали авіаційного удару по частині ДСНС у Куп'янську Харківської області.