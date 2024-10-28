Обстрел Харькова 28 октября 2024 года

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 28 октября в Харькове прогремели несколько взрывов. Россияне ударили рядом с домами, но, возможно, что попали в многоэтажку.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Обстрел Харькова 28 октября

По предварительной информации, враг нанес удар по 9-ти этажному жилому дому в Холодногорском районе города. На месте попадания пожар и частичное разрушение.

"Информация о пострадавших там уточняется. На месте работают все соответствующие службы", — добавил Терехов.



Позже, 02:47, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил удар по Холодногорскому району Харькова. Однако, по его словам, зафиксировано попадание рядом с жилым домом.

В результате повреждены стены верхних этажей и остекление окон. Рядом с многоквартирным домом возник пожар.

"Поступила информация о пострадавшем мужчине. Получил ранение стеклом, госпитализирован в медицинское учреждение", — добавил он.

Напомним, что днем, 26 октября, в Харькове также прогремели во взрывы. Они прошли во время воздушной тревоги. Скоростная цель двигалась из Белгородской области России.

Кроме того, отметим, что враг тоже атаковал Харьков поздно вечером, 27 октября. В результате атаки повреждены дома и есть пострадавшие.

Также мы писали, что вечером 26 октября взрывы прогремели в Киеве. Тогда в столице работали силы ПВО, поскольку враг пытался атаковать город.