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Главная Харьков Россия ударила по дому в Чугуеве Харьковской области: трое погибших

Россия ударила по дому в Чугуеве Харьковской области: трое погибших

Ua ru
5 сентября 2026 23:06
Удар РФ по Чугуеву: трое погибших, в том числе ребенок
Ликвидация последствий российской атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Российский беспилотник попал в частный жилой дом в Чугуеве Харьковской области. В результате атаки погибли трое человек, среди них 11-летний мальчик и 19-летняя девушка. По уточненной информации, третьим погибшим стал 45-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

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Российский дрон атаковал Чугуев

По информации ОВА, в результате удара погибла почти вся семья. Еще 45-летняя женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Россия ударила по дому в Чугуеве Харьковской области: трое погибших - фото 1
Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Кроме того, острую стрессовую реакцию перенесли 28-летний мужчина и две 75-летние женщины. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Россия ударила по дому в Чугуеве Харьковской области: трое погибших - фото 2
Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

В результате прямого попадания вражеского дрона частный дом полностью разрушен. Также повреждены окна многоэтажного дома, гаражи и три гражданских автомобиля.

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Последствия российской атаки. Фото: Харьковская ОВА

В настоящее время на месте работают правоохранители, медики и спасатели. Они проводят обход территории и продолжают ликвидировать последствия российской атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 5 сентября российский FPV-дрон повредил электросети в Малоданиловской общине под Харьковом. Без света остались часть Черкасской Лозовой и научное предприятие. Накануне российские войска атаковали Харьков и еще 24 населенных пункта области.

Как сообщали Новини.LIVE, за сутки 3 сентября российские войска атаковали 12 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них двое детей. Повреждения получили жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Харьков ГСЧС Харьковская область война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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