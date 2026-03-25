Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росія вдарила по Харкову та пошкодила будинки: є поранені

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 13:53
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у середу, 25 березня, атакували Харків. Під ударами противника опинилися Холодногірський та Новобаварський райони. Внаслідок обстрілу поранення отримали девʼять людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, передає Новини.LIVE.

У Холодногірському районі окупанти вдарили поруч із житловим будинком. Внаслідок атаки загорілися автобілі — девʼять пошкоджено, а три знищено повністю. Крім того, у квартирах вибито вікна. 

Російський обстріл Холодногірського району Харкова 25 березня. Фото: Новини.LIVE
Уламки російського дрона в Харкові 25 березня. Фото: Новини.LIVE
Наслідки російської атаки на Харків 25 березня. Фото: Новини.LIVE

У Новобаварському районі зафіксовано влучання на території приватного сектору. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову мережу. Крім того, сталася пожежа даху будинку. Атакою вибиті вікна у декількох приватних та багатоквартирних будинках.

Обстріл Новобаварського району Харкова 25 березня. Фото: Новини.LIVE
Наслідки російських ударів по Новобаварському районі Харкова 25 березня. Фото: Новини.LIVE

Наразі на усіх місцях російської атаки працюють екстрені служби.

Знищені автомобілі внаслідок російського обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE
Наслідки російського обстрілу Харкова 25 березня. Фото: Новини.LIVE
Дописи Терехова. Фото: скриншот

Зазначимо, 24 березня російський дрон вдарив в електропотяг, який стояв на станції Слатине у Харківській області. Внаслідок обстрілу загинув 61-річний пасажир. Крім того, двоє працівників поїзда зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, нещодавно окупанти атакували Харківщину різними типами озброєння. Ворог пошкодив цивільну інфраструктуру в чотирьох районах. Поранення отримали десять людей.

війна Харків обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації