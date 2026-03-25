Росія вдарила по Харкову та пошкодила будинки: є поранені

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у середу, 25 березня, атакували Харків. Під ударами противника опинилися Холодногірський та Новобаварський райони. Внаслідок обстрілу поранення отримали девʼять людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Харкова 25 березня

У Холодногірському районі окупанти вдарили поруч із житловим будинком. Внаслідок атаки загорілися автобілі — девʼять пошкоджено, а три знищено повністю. Крім того, у квартирах вибито вікна.

Російський обстріл Холодногірського району Харкова 25 березня. Фото: Новини.LIVE

Уламки російського дрона в Харкові 25 березня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російської атаки на Харків 25 березня. Фото: Новини.LIVE

У Новобаварському районі зафіксовано влучання на території приватного сектору. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову мережу. Крім того, сталася пожежа даху будинку. Атакою вибиті вікна у декількох приватних та багатоквартирних будинках.

Обстріл Новобаварського району Харкова 25 березня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російських ударів по Новобаварському районі Харкова 25 березня. Фото: Новини.LIVE

Наразі на усіх місцях російської атаки працюють екстрені служби.

Знищені автомобілі внаслідок російського обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова 25 березня. Фото: Новини.LIVE

Дописи Терехова. Фото: скриншот

Зазначимо, 24 березня російський дрон вдарив в електропотяг, який стояв на станції Слатине у Харківській області. Внаслідок обстрілу загинув 61-річний пасажир. Крім того, двоє працівників поїзда зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, нещодавно окупанти атакували Харківщину різними типами озброєння. Ворог пошкодив цивільну інфраструктуру в чотирьох районах. Поранення отримали десять людей.