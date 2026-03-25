Росія вдарила по Харкову та пошкодила будинки: є поранені
Російські окупанти у середу, 25 березня, атакували Харків. Під ударами противника опинилися Холодногірський та Новобаварський райони. Внаслідок обстрілу поранення отримали девʼять людей.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Харкова 25 березня
У Холодногірському районі окупанти вдарили поруч із житловим будинком. Внаслідок атаки загорілися автобілі — девʼять пошкоджено, а три знищено повністю. Крім того, у квартирах вибито вікна.
У Новобаварському районі зафіксовано влучання на території приватного сектору. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову мережу. Крім того, сталася пожежа даху будинку. Атакою вибиті вікна у декількох приватних та багатоквартирних будинках.
Наразі на усіх місцях російської атаки працюють екстрені служби.
Зазначимо, 24 березня російський дрон вдарив в електропотяг, який стояв на станції Слатине у Харківській області. Внаслідок обстрілу загинув 61-річний пасажир. Крім того, двоє працівників поїзда зазнали гострої реакції на стрес.
Крім того, нещодавно окупанти атакували Харківщину різними типами озброєння. Ворог пошкодив цивільну інфраструктуру в чотирьох районах. Поранення отримали десять людей.
