Главная Харьков Россия ударила по Харькову и повредила дома: есть раненые

Россия ударила по Харькову и повредила дома: есть раненые

Дата публикации 25 марта 2026 13:53
Россия ударила по Харькову и повредила дома: есть раненые
Последствия российского обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в среду, 25 марта, атаковали Харьков. Под ударами противника оказались Холодногорский и Новобаварский районы. В результате обстрелов ранения получили девять человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, передает Новини.LIVE.

В Холодногорском районе оккупанты ударили рядом с жилым домом. В результате атаки загорелись автомобили — девять повреждены, а три уничтожены полностью. Кроме того, в квартирах выбиты окна.

Наслідки російського обстрілу Харкова 25 березня
Российский обстрел Холодногорского района Харькова 25 марта. Фото: Новини.LIVE
Уламки російського дрону у Харкові 25 березня
Обломки российского дрона в Харькове 25 марта. Фото: Новини.LIVE
Удар Росії по Харкову 25 березня
Последствия российской атаки на Харьков 25 марта. Фото: Новини.LIVE

В Новобаварском районе зафиксировано попадание на территории частного сектора. В результате обстрела повреждена газовая сеть. Кроме того, произошел пожар крыши дома. Атакой выбиты окна в нескольких частных и многоквартирных домах.

Російський обстріл Новобаварського району Харкова 25 березня
Обстрел Новобаварского района Харькова 25 марта. Фото: Новини.LIVE
Російський обстріл Харкова 25 березня
Последствия российских ударов по Новобаварскому району Харькова 25 марта. Фото: Новини.LIVE

Сейчас на всех местах российской атаки работают экстренные службы.

Удар Росії по Харкову 25 березня
Уничтоженные автомобили в результате российского обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE
Атака Росії на Харків 25 березня
Последствия российского обстрела Харькова 25 марта. Фото: Новини.LIVE
Посты Терехова. Фото: скриншот

Отметим, 24 марта российский дрон ударил в электропоезд, который стоял на станции Слатино в Харьковской области. В результате обстрела погиб 61-летний пассажир. Кроме того, двое работников поезда получили острую реакцию на стресс.

Кроме того, недавно оккупанты атаковали Харьковскую область различными типами вооружения. Враг повредил гражданскую инфраструктуру в четырех районах. Ранения получили десять человек.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
