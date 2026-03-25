Россия ударила по Харькову и повредила дома: есть раненые

Российские оккупанты в среду, 25 марта, атаковали Харьков. Под ударами противника оказались Холодногорский и Новобаварский районы. В результате обстрелов ранения получили девять человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Российский обстрел Харькова 25 марта

В Холодногорском районе оккупанты ударили рядом с жилым домом. В результате атаки загорелись автомобили — девять повреждены, а три уничтожены полностью. Кроме того, в квартирах выбиты окна.

В Новобаварском районе зафиксировано попадание на территории частного сектора. В результате обстрела повреждена газовая сеть. Кроме того, произошел пожар крыши дома. Атакой выбиты окна в нескольких частных и многоквартирных домах.

Сейчас на всех местах российской атаки работают экстренные службы.

Отметим, 24 марта российский дрон ударил в электропоезд, который стоял на станции Слатино в Харьковской области. В результате обстрела погиб 61-летний пассажир. Кроме того, двое работников поезда получили острую реакцию на стресс.

Кроме того, недавно оккупанты атаковали Харьковскую область различными типами вооружения. Враг повредил гражданскую инфраструктуру в четырех районах. Ранения получили десять человек.