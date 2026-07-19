Росія вдарила по терміналу Нової пошти під Харковом: є загиблі

Наслідки атаки на термінал Нової пошти. Фото: кадр з відео

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Російські війська сьогодні, 19 липня, атакували Харківський інноваційний сортувальний термінал Нової пошти. Внаслідок удару загинули четверо людей, ще 16 отримали поранення, дев'ятьох із них госпіталізували. Пошкоджено цивільний логістичний об'єкт.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та пресслужбу Нової пошти.

Удар по терміналу Нової пошти

За словами Олега Синєгубова, російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі. Під атакою опинився автопоштовий термінал.

"Попередньо ворог застосував три дрони-ракети "Бандероль". Три людини загинули, 16 отримали поранення. Серед них дев'ять госпіталізовано, троє перебувають у важкому стані", — повідомив начальник Харківської ОВА.

Очільник адміністрації додав, що на місці працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Водночас ліквідацію наслідків ускладнює загроза повторних російських ударів.

Пізніше Олег Синєгубов уточнив, що кількість жертв зросла до чотирьох. В лікарні від отриманих поранень помер 25-річний чоловік. Наразі у медичних закладах Харкова залишаються 12 постраждалих, яким надають усю необхідну допомогу.

"На жаль, у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок обстрілу в передмісті Харкова. Поранення 25-річного чоловіка виявилися надто тяжкими — лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося", — повідомив Олег Синєгубов.



Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Загиблі працівники Нової пошти

У Новій пошті повідомили, що російські війська тричі влучили по території Харківського інноваційного сортувального терміналу. Внаслідок атаки загинули працівники компанії та водій партнера-перевізника.

"Цинічна атака ворога на цивільну логістичну інфраструктуру забрала життя двох наших колег та водія партнера-перевізника. Ми перебуваємо на зв'язку з родинами загиблих і надаємо всю необхідну допомогу", — повідомили у компанії.

Також поранення отримали працівники терміналу. Їх госпіталізували до медичних закладів. Компанія заявила, що забезпечує постраждалих і їхні родини медичною, психологічною та матеріальною підтримкою.

Що буде з посилками

Наразі триває ліквідація наслідків атаки. У Новій пошті вже заявили, що компенсують клієнтам повну оголошену вартість посилок, які були знищені внаслідок російського удару. Для безперервної роботи вже задіяли резервні логістичні маршрути та сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки доставки. Інформацію про статус відправлень клієнти можуть перевіряти у мобільному застосунку та на офіційному сайті Нової пошти.

Наслідки атаки на Харківщину

Новини.LIVE писали, що 19 липня російські війська завдали ще кількох ударів по Харківщині. В Ізюмі ударний безпілотник, попередньо типу "Герань-3", влучив у п'ятиповерховий житловий будинок у центрі міста. Постраждали 17 людей, серед них однорічний хлопчик. Пошкоджено щонайменше п'ять багатоквартирних будинків і близько 20 автомобілів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що протягом минулої доби російські війська масовано атакували Харківщину, застосувавши ракети, керовані авіабомби та десятки безпілотників. Під ударами опинилися 24 населені пункти області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 20 дістали поранення.