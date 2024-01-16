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Россия ударила по жилым кварталам Харькова — сообщается о пострадавших

16 января 2024 22:10
обновлено: 22:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Харькова сейчас - Россия ударила по жилым кварталам
Последствия обстрела Харькова. Фото архивное. Фото: Олег Синегубов/Телеграм
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские захватчики атаковали Харьков вечером 16 января. Известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам города. Также есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, также информацию подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Харькова 16 января 

Терехов сообщил, что вечером 16 января оккупанты нанесли удары по центру Харькова и именно туда, где нет военной инфраструктуры.

"Именно туда, где жилые застройки. ГСЧС уже работают на местах прилетов. Есть информация о пострадавших", — говорит Терехов.

Обстрел Харькова
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В свою очередь Олег Синегубов указал, что Россия предварительно ударила по Харькову ракетами типа С-300. По его словам, есть повреждения жилой инфраструктуры.

Также Синегубов рассказал, что медики сейчас оказывают помощь четырем пострадавшим, их состояние — легкое.

Обстрел Харькова
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в течение предыдущих суток российские оккупанты обстреляли Харьковскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, обошлось без пострадавших.

Добавим, в течение прошедшего дня оккупанты 23 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. На Миропольскую громаду захватчики сбросили три мины.

Харьков
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ракеты
война в Украине
Россия

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