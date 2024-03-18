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Россия ударила ракетой по пожарной части в Харьковской области

18 марта 2024 06:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия ударила ракетой по пожарной части в Харьковской области
Повреждена пожарная машина в результате атаки РФ на Харьковскую область. Фото: t.me/dsns_telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики нанесли ракетный удар в понедельник, 18 марта, по пожарной части, расположенной в приграничном населенном пункте Харьковской области. В результате атаки имеются значительные повреждения и пострадавший.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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"В результате удара повреждения получило здание пожарной части (выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть). Кроме того, повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля", — отметили в ГСЧС.

Повреждено здание вследствие атаки РФ на Харьковскую область
Повреждено здание в результате атаки РФ на Харьковскую область. Фото: t.me/dsns_telegram
Повреждено здание вследствие атаки РФ на Харьковскую область
Повреждено здание в результате атаки РФ на Харьковскую область. Фото: t.me/dsns_telegram

Также рассказали, что ночью 18 марта на дежурстве были 11 спасателей, один из них — водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения — получил травму руки. Врачи оказали ему помощь на месте.

"Страна-агрессор продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей", — отметили в Госслужбе.

Повреждено здание вследствие атаки РФ на Харьковскую область
Повреждено здание в результате атаки РФ на Харьковскую область. Фото: t.me/dsns_telegram
Повреждено здание вследствие атаки РФ на Харьковскую область
Повреждено здание в результате атаки РФ на Харьковскую область. Фото: t.me/dsns_telegram
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ГСЧС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ГСЧС Украины"

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Бугаевку Харьковской области в воскресенье, 17 марта. Под вражеским огнем оказался пункт расположения скорой помощи.

Также мы писали, что российские оккупанты атаковали ракетами типа "Искандер" и ударными дронами Харьковскую область в субботу, 15 марта. В результате два пострадавших и значительные разрушения.

ГСЧС
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
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атака

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