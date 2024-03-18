Россия ударила ракетой по пожарной части в Харьковской области
Российские захватчики нанесли ракетный удар в понедельник, 18 марта, по пожарной части, расположенной в приграничном населенном пункте Харьковской области. В результате атаки имеются значительные повреждения и пострадавший.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Последствия ракетного удара по пожарной части в Харьковской области
"В результате удара повреждения получило здание пожарной части (выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть). Кроме того, повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля", — отметили в ГСЧС.
Также рассказали, что ночью 18 марта на дежурстве были 11 спасателей, один из них — водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения — получил травму руки. Врачи оказали ему помощь на месте.
"Страна-агрессор продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей", — отметили в Госслужбе.
Напомним, что российские оккупанты обстреляли Бугаевку Харьковской области в воскресенье, 17 марта. Под вражеским огнем оказался пункт расположения скорой помощи.
Также мы писали, что российские оккупанты атаковали ракетами типа "Искандер" и ударными дронами Харьковскую область в субботу, 15 марта. В результате два пострадавших и значительные разрушения.
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