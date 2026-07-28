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Главная Харьков РФ во второй раз нанесла удар по уже восстановленному дому в Харькове: пять человек пострадали

РФ во второй раз нанесла удар по уже восстановленному дому в Харькове: пять человек пострадали

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 19:36
В Харькове "шахед" во второй раз повредил восстановленный после обстрела дом: есть пострадавшие
Последствия российского нападения в Харькове. Фото: Новини.LIVE

28 июля российские войска атаковали Харьков реактивным "шахедом". Дрон повторно поразил крышу пятиэтажного жилого дома в Новобаварском районе города. В результате удара пять человек обратились за медицинской помощью.

О последствиях атаки рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

Какие повреждения зафиксировали после удара в Харькове

По словам Терехова, удар был нанесен именно реактивным беспилотником, который попал в крышу жилого дома.

РФ во второй раз нанесла удар по уже восстановленному дому в Харькове: пять человек пострадали - фото 1
Игорь Терехов на месте удара. Фото: Новини.LIVE

В результате атаки возник пожар, который сейчас тушат спасатели. Всего повреждено около 200 квадратных метров крыши.

"Точно это был реактивный "шахед", который попал в крышу пятиэтажного жилого дома. Сейчас продолжается тушение пожара. Крыша сильно пострадала", — отметил Терехов.

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Игорь Терехов и коммунальщики. Фото: Новини.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов также отметил, что системы противовоздушной обороны способны сбивать реактивные "шахеды" в городе. В то же время на этот раз один из таких беспилотников смог попасть в крышу жилого дома.

Терехов также подчеркнул, что этот дом уже пережил российский обстрел в начале полномасштабного вторжения. После этого его восстановили — отремонтировали кровлю и установили новые окна.

"Хочу сказать, что вы помните, что рядом с этим домом было попадание. Мы восстановили этот жилой дом. Крыша была сделана, окна вставлены, но придется делать это заново", — сказал мэр.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают регулярно атаковать Харьков ударными беспилотниками, нанося удары по жилым районам города. В результате вражеских атак повреждаются дома и гражданская инфраструктура, а жители получают травмы. Очередной удар РФ по Новобаварскому району привел к пожару в многоэтажке и новым разрушениям.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Харьков с начала полномасштабного вторжения России подвергся значительным разрушениям из-за постоянных обстрелов. В городе продолжается восстановление поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры, однако процесс затрудняют ограниченные ресурсы, в частности нехватка финансирования и рабочей силы. В то же время городские власти продолжают работы по восстановлению и ликвидации последствий российской агрессии.

Харьков Игорь Терехов война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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