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Головна Харків Терехов підтвердив руйнування внаслідок нічного обстрілу Харкова

Терехов підтвердив руйнування внаслідок нічного обстрілу Харкова

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 03:01
Терехов підтвердив руйнування внаслідок нічного обстрілу Харкова
Результат однієї з атак на Харків. Фото: Харківська ОВА

Кілька вибухів прогриміли в Харкові в ніч на 9 червня під час атаки російських ударних безпілотників. Під удар потрапили Шевченківський і Холодногірський райони міста. Також відомо щонайменше про одну постраждалу людину.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Що відомо про наслідки атаки

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у Шевченківському районі пошкоджено вікна житлового будинку. Влада Харкова продовжує уточнювати масштаби руйнувань і наслідки ударів. Одночасно повідомлялося про масовану атаку на Чугуїв із застосуванням балістичних ракет та безпілотників.

Сообщение Галины Минаевой
Повідомлення Галини Мінаєвої. Фото: скриншот

Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва заявила, що внаслідок ракетного удару загинуло п'ятеро людей, ще троє дістали поранення. За попередніми даними, пошкоджень зазнали близько восьми багатоквартирних будинків і понад десять приватних домоволодінь.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про переговори Володимира Зеленського з представниками президента США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером, які відбулися під час зупинки українського лідера в Кишиневі.

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Крім того, Новини.LIVE повідомляли про оцінку Володимира Зеленського ситуації на фронті, де, на його думку, російська армія вперше за тривалий час почала втрачати ініціативу.

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Харків обстріли Ігор Терехов
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
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