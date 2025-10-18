Відео
Україна
Головна Харків Росія вперше вдарила авіабомбою по Лозовій на Харківщині

Росія вперше вдарила авіабомбою по Лозовій на Харківщині

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 23:18
Оновлено: 23:18
РФ атакувала Лозову новою авіабомбою УМПБ-5Р — що відомо
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Увечері 18 жовтня російська армія завдала авіаудару по місту Лозова на Харківщині, застосувавши нову керовану авіабомбу УМПБ-5Р. Це перший випадок використання цього типу боєприпасу, який здатен долати понад 130 кілометрів.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в офіційному Telegram-каналі у суботу, 18 жовтня.

Читайте також:

Допис Харківської обласної прокуратури у Telegram. Фото: скриншот

Атака по Лозовій: РФ застосувала нову авіабомбу

За даними слідства, удар було завдано близько 17:40 по житловому сектору міста. Внаслідок атаки пошкоджено будинки та господарські споруди. Серед постраждалих — п’ятеро людей, серед яких троє жінок і 39-річний чоловік, ще одна літня жінка зазнала гострої стресової реакції.


Допис Харківської обласної прокуратури у Telegram. Фото: скриншот

"Постраждали пʼятеро людей: троє жінок та 39-річний чоловік отримали поранення й травми, 80-річна мешканка дістала гостру стресову реакцію. Наразі постраждалим надається необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні прокуратури.


Допис Харківської обласної прокуратури у Telegram. Фото: скриншот

Правоохоронці кваліфікували атаку як воєнний злочин і відкрили досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України. Попередньо встановлено, що удар здійснено керованою авіаційною бомбою УМПБ-5Р реактивного типу. Цей боєприпас нової модифікації подолав орієнтовно 130 кілометрів, що підтверджує його посилені технічні характеристики.


Допис Харківської обласної прокуратури у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що минулої доби російські війська обстріляли Харків і кілька населених пунктів області, внаслідок чого загинула одна людина та четверо дістали поранення.

Раніше ми також інформували, що 10 жовтня у Лозовій на Харківщині чоловік кинув у людей гранату, спричинивши смертельний інцидент.

Харків Харківська область війна в Україні атака авіабомба Авіаудар
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
