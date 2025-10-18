Видео
Україна
Видео

Россия впервые ударила авиабомбой по Лозовой на Харьковщине

Россия впервые ударила авиабомбой по Лозовой на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 23:18
обновлено: 23:18
РФ атаковала Лозовую новой авиабомбой УМПБ-5Р - что известно
Ликвидация последствий обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

Вечером 18 октября российская армия нанесла авиаудар по городу Лозовая на Харьковщине, применив новую управляемую авиабомбу УМПБ-5Р. Это первый случай использования этого типа боеприпаса, который способен преодолевать более 130 километров.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в официальном Telegram-канале в субботу, 18 октября.

Атака по Лозовой: РФ применила новую авиабомбу

По данным следствия, удар был нанесен около 17:40 по жилому сектору города. В результате атаки повреждены дома и хозяйственные постройки. Среди пострадавших — пять человек, среди которых три женщины и 39-летний мужчина, еще одна пожилая женщина получила острую стрессовую реакцию.

"Пострадали пять человек: три женщины и 39-летний мужчина получили ранения и травмы, 80-летняя жительница получила острую стрессовую реакцию. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители квалифицировали атаку как военное преступление и открыли досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Предварительно установлено, что удар осуществлен управляемой авиационной бомбой УМПБ-5Р реактивного типа. Этот боеприпас новой модификации преодолел около 130 километров, что подтверждает его усиленные технические характеристики.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и несколько населенных пунктов области, в результате чего погиб один человек и четверо получили ранения.

Ранее мы также информировали, что 10 октября в Лозовой на Харьковщине мужчина бросил в людей гранату, вызвав смертельный инцидент.

