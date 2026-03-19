Росія за добу вдарила по Харкову і дев'яти селах області

Рятувальники обстежують завали. Фото: ДСНС Харківщини

Російські удари за добу накрили Харків і ще дев'ять населених пунктів області. Відомо, що одна людина загинула, п'ятеро постраждали, а найбільше руйнувань зафіксували в Артемівці Чугуївського району.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, цитує Новини.LIVE.

Смертельний удар стався у Харкові. У місті загинув 54-річний чоловік. Там же постраждали 45-річний і 23-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець. Ще двоє поранених були в Руських Тишках Циркунівської громади: поранення отримали 65-річний чоловік і 66-річна жінка. Також в Куп'янську під час евакуації на невідомому вибуховому пристрої підірвалися 68-річний чоловік і 58-річна жінка.

Відомо, що Харків росіяни атакували безпілотниками, під ударом був Холодногірський район. Загалом по області за добу зафіксували застосування різних типів дронів: п'яти БпЛА "Герань-2", двох БпЛА "Молнія", двох FPV-дронів і ще восьми безпілотників, тип яких поки встановлюють.

Удари спричинили нові руйнування цивільної інфраструктури. У Харкові пошкоджені три приватні будинки і магазин. У Шипуватому Куп'янського району постраждали електромережі, у Гороховатці Ізюмського району — автомобіль. У Руських Тишках пошкоджено авто, у Козачій Лопані було зруйновано цивільний приватний будинок.

Найбільше руйнувань зафіксували в Артемівці Чугуївського району: там пошкоджені фермерське господарство, три автомобілі, три трактори, комбайн, приватний будинок і електромережі. У Старому Салтові також постраждав приватний будинок.

Руїни на фермерському господарстві. Фото: Харківська ОВА

Гасіння пожежі. Фото: Харківська ОВА

Руїни будівлі в Харківській області після атак РФ. Фото: Харківська ОВА

Синєгубов також навів дані про ситуацію на фронті. За добу, за його словами, було 235 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 14 разів намагалися прорвати українську оборону в районах Ветеринарного, Зеленого, Приліпки, Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Чугунівки, Охрімівки та Бочкового. На Куп'янському напрямку зафіксували ще десять атак — у бік Куп'янська, Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки.

Днем раніше російські війська атакували у Харківській області Богодухівський район. Внаслідок удару було щнизенго цивільні житлові будинки.

Окрім того, росіяни часто застосовують тактику дронових атак по поїздах на Харківщині прямо під час руху.