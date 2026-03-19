Головна Харків Росія за добу вдарила по Харкову і дев'яти селах області

Росія за добу вдарила по Харкову і дев'яти селах області

Дата публікації: 19 березня 2026 11:52
Рятувальники обстежують завали. Фото: ДСНС Харківщини

Російські удари за добу накрили Харків і ще дев'ять населених пунктів області. Відомо, що одна людина загинула, п'ятеро постраждали, а найбільше руйнувань зафіксували в Артемівці Чугуївського району.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, цитує Новини.LIVE.

Росія масовано обстріляла Харківську область 18 та 19 березня

Смертельний удар стався у Харкові. У місті загинув 54-річний чоловік. Там же постраждали 45-річний і 23-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець. Ще двоє поранених були в Руських Тишках Циркунівської громади: поранення отримали 65-річний чоловік і 66-річна жінка. Також в Куп'янську під час евакуації на невідомому вибуховому пристрої підірвалися 68-річний чоловік і 58-річна жінка.

Відомо, що Харків росіяни атакували безпілотниками, під ударом був Холодногірський район. Загалом по області за добу зафіксували застосування різних типів дронів: п'яти БпЛА "Герань-2", двох БпЛА "Молнія", двох FPV-дронів і ще восьми безпілотників, тип яких поки встановлюють.

Удари спричинили нові руйнування цивільної інфраструктури. У Харкові пошкоджені три приватні будинки і магазин. У Шипуватому Куп'янського району постраждали електромережі, у Гороховатці Ізюмського району — автомобіль. У Руських Тишках пошкоджено авто, у Козачій Лопані було зруйновано цивільний приватний будинок.

Найбільше руйнувань зафіксували в Артемівці Чугуївського району: там пошкоджені фермерське господарство, три автомобілі, три трактори, комбайн, приватний будинок і електромережі. У Старому Салтові також постраждав приватний будинок.

Обстріли Харківської області
Руїни на фермерському господарстві. Фото: Харківська ОВА
Російські обстріли Харківської області
Гасіння пожежі. Фото: Харківська ОВА
Росіяни вдарили по фермерському господарству в Харківській області
Руїни будівлі в Харківській області після атак РФ. Фото: Харківська ОВА

Синєгубов також навів дані про ситуацію на фронті. За добу, за його словами, було 235 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 14 разів намагалися прорвати українську оборону в районах Ветеринарного, Зеленого, Приліпки, Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Чугунівки, Охрімівки та Бочкового. На Куп'янському напрямку зафіксували ще десять атак — у бік Куп'янська, Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки.

Днем раніше російські війська атакували у Харківській області Богодухівський район. Внаслідок удару було щнизенго цивільні житлові будинки. 

Окрім того, росіяни часто застосовують тактику дронових атак по поїздах на Харківщині прямо під час руху.

Харків Харківська область обстріли фермери дрони поранення руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
