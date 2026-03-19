Україна
Главная Харьков

Россия за сутки ударила по Харькову и девяти селам области

Дата публикации 19 марта 2026 11:52
Спасатели обследуют завалы. Фото: ГСЧС Харьковщины

Российские удары за сутки накрыли Харьков и еще девять населенных пунктов области. Известно, что один человек погиб, пятеро пострадали, а больше всего разрушений зафиксировали в Артемовке Чугуевского района.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, цитирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Россия массированно обстреляла Харьковскую область 18 и 19 марта

Смертельный удар произошел в Харькове. В городе погиб 54-летний мужчина. Там же пострадали 45-летний и 23-летний мужчины, а также 16-летний парень. Еще двое раненых были в Русских Тишках Циркуновской громады: ранения получили 65-летний мужчина и 66-летняя женщина. Также в Купянске во время эвакуации на неизвестном взрывном устройстве подорвались 68-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Известно, что Харьков россияне атаковали беспилотниками, под ударом был Холодногорский район. Всего по области за сутки зафиксировали применение различных типов дронов: пяти БпЛА "Герань-2", двух БпЛА "Молния", двух FPV-дронов и еще восьми беспилотников, тип которых пока устанавливают.

Удары вызвали новые разрушения гражданской инфраструктуры. В Харькове повреждены три частных дома и магазин. В Шиповатом Купянского района пострадали электросети, в Гороховатке Изюмского района - автомобиль. В Русских Тишках повреждено авто, в Казачьей Лопани был разрушен гражданский частный дом.

Больше всего разрушений зафиксировали в Артемовке Чугуевского района: там повреждены фермерское хозяйство, три автомобиля, три трактора, комбайн, частный дом и электросети. В Старом Салтове также пострадал частный дом.

Обстріли Харківської області
Руины на фермерском хозяйстве. Фото: Харьковская ОГА
Російські обстріли Харківської області
Тушение пожара. Фото: Харьковская ОГА
Росіяни вдарили по фермерському господарству в Харківській області
Руины здания в Харьковской области после атак РФ. Фото: Харьковская ОВА

Синегубов также привел данные о ситуации на фронте. За сутки, по его словам, было 235 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 14 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах Ветеринарного, Зеленого, Прилепки, Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов, Чугуновки, Охримовки и Бочкового. На Купянском направлении зафиксировали еще десять атак - в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки.

Днем ранее российские войска атаковали в Харьковской области Богодуховский район. В результате удара были разрушены гражданские жилые дома.

Кроме того, россияне часто применяют тактику дроновых атак по поездам на Харьковщине прямо во время движения.

Харьков Харьковская область обстрелы фермеры дроны ранение разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
