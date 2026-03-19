Россия за сутки ударила по Харькову и девяти селам области

Спасатели обследуют завалы.

Российские удары за сутки накрыли Харьков и еще девять населенных пунктов области. Известно, что один человек погиб, пятеро пострадали, а больше всего разрушений зафиксировали в Артемовке Чугуевского района.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, цитирует Новини.LIVE.

Смертельный удар произошел в Харькове. В городе погиб 54-летний мужчина. Там же пострадали 45-летний и 23-летний мужчины, а также 16-летний парень. Еще двое раненых были в Русских Тишках Циркуновской громады: ранения получили 65-летний мужчина и 66-летняя женщина. Также в Купянске во время эвакуации на неизвестном взрывном устройстве подорвались 68-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Известно, что Харьков россияне атаковали беспилотниками, под ударом был Холодногорский район. Всего по области за сутки зафиксировали применение различных типов дронов: пяти БпЛА "Герань-2", двух БпЛА "Молния", двух FPV-дронов и еще восьми беспилотников, тип которых пока устанавливают.

Удары вызвали новые разрушения гражданской инфраструктуры. В Харькове повреждены три частных дома и магазин. В Шиповатом Купянского района пострадали электросети, в Гороховатке Изюмского района - автомобиль. В Русских Тишках повреждено авто, в Казачьей Лопани был разрушен гражданский частный дом.

Больше всего разрушений зафиксировали в Артемовке Чугуевского района: там повреждены фермерское хозяйство, три автомобиля, три трактора, комбайн, частный дом и электросети. В Старом Салтове также пострадал частный дом.

Синегубов также привел данные о ситуации на фронте. За сутки, по его словам, было 235 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 14 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах Ветеринарного, Зеленого, Прилепки, Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов, Чугуновки, Охримовки и Бочкового. На Купянском направлении зафиксировали еще десять атак - в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки.

Днем ранее российские войска атаковали в Харьковской области Богодуховский район. В результате удара были разрушены гражданские жилые дома.

Кроме того, россияне часто применяют тактику дроновых атак по поездам на Харьковщине прямо во время движения.