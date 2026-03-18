На Харківщині через російський обстріл постраждали п'ятеро людей

Рятувальники гасять пожежу після обстрілу Харківщини. Фото: ДСНС

Росіяни вкотре атакували Харківську область. В ніч проти 18 березня окупанти вдарили безпілотником по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомили в ДСНС, передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки удару по житловому сектору

За інформацією ДСНС, російські війська атакували житловий сектор селища Золочів Богодухівського району ударним безпілотником. Через обстріл сталася масштабна пожежа.

"Горіли конструктивні елементи двох зруйнованих приватних житлових будинків на площі 180 кв. м", — йдеться у повідомленні.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Пожежа через російський обстріл. Фото: ДСНС

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС

Станом на 09:00 відомо про п'ятьох постраждалих. Рятувальники працювали на місці та ліквідували наслідки атаки, навіть попри загрозу повторних ворожих обстрілів.

Пожежа у будинку після атаки РФ. Фото: ДСНС

Наслідки російського удару. Фото: ДСНС

Атаки по Харківщині

Раніше окупанти також атакували Чугуївську громаду Харківщини. У Повітряних силах попереджали про групу ударних БпЛА, після чого в регіоні пролунали потужні вибухи.

Також росіяни вдарили по приміському потягу на Харківщині. Його атакували дроном. Внаслідок удару поранення отримали машиніст та його помічник.

Крім того, РФ вдарила по рятувальниках на Харківщині та поранила людей. Дроном окупанти атакували житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району.