Обстріли Харкова КАБами — чому зменшилася кількість

Наслідки обстрілів Харкова КАБами. Фото: Telegram Олега Синєгубова

Після тривалих масованих ударів по Харкову ситуація в регіоні почала змінюватися. Перелом у повітряній кампанії Росії настав із появою в українських захисників систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко в коментарі Новини.LIVE.

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Ці зенітно-ракетні комплекси здатні вражати ворожі літаки на відстані понад 120 км.

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"Саме після цього кількість авіаударів по Харкову суттєво зменшилась", — заявив він.

Втім, ситуація на прикордонні Харківщини залишається напруженою. Російські війська продовжують активно застосовувати керовані авіабомби по Золочеву, Вовчанську, Куп’янську та вздовж усієї лінії фронту.

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Окрім цього, за словами Борисенка, РФ використовує сучасні CRPA-антени типу "Комета". Вони складаються з восьми малих антен і підтримують зв’язок одразу з чотирма глобальними навігаційними системами: GPS, ГЛОНАСС, Galileo та BeiDou.

"Якщо нашим системам РЕБ вдається заглушити одну частоту, дрон автоматично перемикається на іншу. Заглушити зв’язок стало складніше", — додав начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури.

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Нагадаємо, що вчора, 8 квітня, російські війська атакували Харків дронами. Внаслідок атаки сталося п’ять пожеж, четверо людей отримали поранення. Постраждали близько 10 підприємств.

Також міський голова Ігор Терехов повідомив, що за минулі сім днів зафіксовано 41 обстріл Харкова. Ворог атакує місто, як на початку великої війни.

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