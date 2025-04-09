Обстрелы Харькова УАБами — почему уменьшилось количество

Последствия обстрелов Харькова УАБами. Фото: Telegram Олега Синегубова

После длительных массированных ударов по Харькову ситуация в регионе начала меняться. Перелом в воздушной кампании России наступил с появлением у украинских защитников систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщил начальник управления противодействия военным преступлениям Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в комментарии Новини.LIVE.

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Эти зенитно-ракетные комплексы способны поражать вражеские самолеты на расстоянии более 120 км.

"Именно после этого количество авиаударов по Харькову существенно уменьшилось", — заявил он.

Впрочем, ситуация на границе Харьковщины остается напряженной. Российские войска продолжают активно применять управляемые авиабомбы по Золочеву, Волчанску, Купянску и вдоль всей линии фронта.

Кроме этого, по словам Борисенко, РФ использует современные CRPA-антенны типа "Комета". Они состоят из восьми малых антенн и поддерживают связь сразу с четырьмя глобальными навигационными системами: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.

"Если нашим системам РЭБ удается заглушить одну частоту, дрон автоматически переключается на другую. Заглушить связь стало сложнее", — добавил начальник управления противодействия военным преступлениям Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, что вчера, 8 апреля, российские войска атаковали Харьков дронами. В результате атаки произошло пять пожаров, четыре человека получили ранения. Пострадали около десяти предприятий.

Также городской голова Игорь Терехов сообщил, что за прошедшие семь дней зафиксирован 41 обстрел Харькова. Враг атакует город, как в начале большой войны.