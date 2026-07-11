Росія знову б'є по АЗС Харківщини: зруйновано вже 74 заправки

Атака по АЗС. Фото: ДСНС

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили або зруйнували 74 автозаправні станції на території Харківської області. Частина з них була знищена ще у 2022 році під час окупації та бойових дій, однак останнім часом російська армія знову почала системно бити по паливній інфраструктурі регіону.

Про це і інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджено 74 АЗС

Під час спілкування з журналісткою начальник Харківської ОВА уточнив, що цифра охоплює весь період повномасштабної війни, а не лише останні атаки. За його словами, до статистики входять як повністю зруйновані, так і пошкоджені автозаправні комплекси.

"Так, це правда. У нас зруйновано наразі по області та місту Харкову 74 АЗС. Але це по всій області. Частина з них була зруйнована ще у 2022 році під час окупації, деокупації і всього іншого. Це загальна кількість", — сказав Олег Синєгубов.

Очільник ОВА також наголосив, що йдеться про всі випадки пошкодження автозаправних станцій, зафіксовані з початку повномасштабного вторгнення.

"Дивіться, це з 2022 року", — уточнив він.

Росія посилила удари по АЗС

На початку липня 2026 року російські війська значно активізували атаки саме на автозаправні станції Харкова та області. Уже 2 липня під удар потрапила АЗС у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки виникла пожежа, постраждали цивільні, серед них — дитина.

Також Новини.LIVE писали, що 4 липня росіяни атакували АЗС у Харкові, пошкодивши також залізничну інфраструктуру, вантажні автомобілі та інші цивільні об'єкти. Уже на наступний день, 5 липня, безпілотник, попередньо типу "Італмас", влучив у Київському районі Харкова по території автозаправного комплексу. Також цього дня під ударом опинилася автомийка, розташована на території АЗС, а двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес.

Крім цьго, 7 липня FPV-дрон атакував автозаправну станцію у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучання загорілася паливороздавальна колонка. Постраждала працівниця АЗС.

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вранці у суботу, 11 липня, атакували Харків ударним безпілотником. Під удар потрапило цивільне підприємство у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки постраждали семеро людей.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що минулої доби російські війська атакували вісім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще троє дістали поранення або зазнали гострої реакції на стрес.