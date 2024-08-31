Вибухи у Харкові 31 серпня — росіяни атакують місто

Росіяни атакують Харків — у місті лунають вибухи
31 серпня 2024 14:53
оновлено: 15:04
Дим у небі. Фото ілюстративне: imi.gov.ua
Росіяни атакували Харків вдень 31 серпня. У місті пролунали вибухи.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Вибухи у Харкові 31 серпня
Повідомлення про вибухи Олег Синєгубов опублікував о 14:50. Він сказав мешканцям міста ховатися в укриттях та попередив про удари російських військ по місту.
Місцеві Telegram-канали стверджують, що росіяни атакували місто керованими авіаційними бомбами.
Станом на 15:00 31 серпня повітряна тривога була оголошена у п'яти областях України: Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій. Також повітряна тривога оголошена на тимчасово окупованому півострові Крим.
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