Вибухи у Харкові 31 серпня — росіяни атакують місто

Дим у небі. Фото ілюстративне: imi.gov.ua

Росіяни атакували Харків вдень 31 серпня. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Вибухи у Харкові 31 серпня

Повідомлення Синєгубова. Фото: скриншот

Повідомлення про вибухи Олег Синєгубов опублікував о 14:50. Він сказав мешканцям міста ховатися в укриттях та попередив про удари російських військ по місту.

Місцеві Telegram-канали стверджують, що росіяни атакували місто керованими авіаційними бомбами.

Карта повітряних тривог станом на 31 серпня о 15:00. Фото: скриншот alerts.in.ua

Станом на 15:00 31 серпня повітряна тривога була оголошена у п'яти областях України: Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій. Також повітряна тривога оголошена на тимчасово окупованому півострові Крим.