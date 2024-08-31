Взрывы в Харькове 31 августа - россияне атакуют город

Россияне атакуют Харьков — в городе раздаются взрывы
31 августа 2024 14:53
обновлено: 15:04
Дым в небе. Фото иллюстративное: imi.gov.ua
Россияне атаковали Харьков днем 31 августа. В городе раздались взрывы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Читайте также:
Взрывы в Харькове 31 августа
Сообщения о взрывах Олег Синегубов опубликовал в 14:50. Он сказал жителям города укрываться в укрытиях и предупредил об ударах российских войск по городу.
Местные Telegram-каналы утверждают, что россияне атаковали город управляемыми авиационными бомбами.
По состоянию на 15.00 31 августа воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины: Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской. Также воздушная тревога объявлена на временно оккупированном полуострове Крым.
Читайте Новини.LIVE!