Взрывы в Харькове 31 августа - россияне атакуют город

Дым в небе. Фото иллюстративное: imi.gov.ua

Россияне атаковали Харьков днем 31 августа. В городе раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Взрывы в Харькове 31 августа

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Сообщения о взрывах Олег Синегубов опубликовал в 14:50. Он сказал жителям города укрываться в укрытиях и предупредил об ударах российских войск по городу.

Местные Telegram-каналы утверждают, что россияне атаковали город управляемыми авиационными бомбами.

Карта воздушных тревог на 31 августа в 15:00. Фото: скриншот alerts.in.ua

По состоянию на 15.00 31 августа воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины: Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской. Также воздушная тревога объявлена на временно оккупированном полуострове Крым.