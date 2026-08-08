Росіяни атакують залізницю: на Харківщині оголосили День жалоби

Наслідки удару по залізниці. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Лозівській громаді Харківської області сьогодні, 8 серпня, оголосили День жалоби за двома залізничниками, які загинули внаслідок російського удару по станції Лозова. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори та скасують розважальні заходи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Лозівської міської військової адміністрації Сергія Зеленського.

Загинули двоє працівників залізниці

Російська армія атакувала залізничну станцію Лозова 6 серпня. Унаслідок удару постраждали 11 людей. Двоє працівників залізниці, які дістали тяжкі поранення, попри зусилля медиків померли.

Серед загиблих — Олександр Швець, який із 2021 року працював штукатуром на станції Лозова. Ще однією жертвою атаки став Станіслав Крикун, який майже 30 років присвятив роботі на залізниці. Він працював електромеханіком Лозівської дистанції електропостачання.

Загиблі чоловіки. Фото: Сергій Зеленський

"Від імені всієї громади та від себе особисто висловлюю найглибші співчуття родинам, близьким та колегам загиблих. Ми поділяємо ваш невимовний біль", — зазначив Сергій Зеленський.

За його словами, 8 серпня на адміністративних будівлях громади приспустять державні прапори, а також буде заборонено звучання розважальної музики.

Медики боролися за життя поранених

Після удару по станції Лозова до порятунку постраждалих залучили фахівців різних профілів: хірургів, травматологів, неврологів та лікарів інших відділень. Усі служби працювали у посиленому режимі, однак врятувати двох залізничників не вдалося. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Затримка поїздів на Харківщині

Водночас Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру Харківщини. Через безпекову ситуацію 8 серпня із запізненням курсують чотири приміські поїзди, які проходять через Лозову та Харків.

За інформацією "Укрзалізниці", найбільше затримується поїзд №6277 Лозова — Дніпро-Головний — на 2 години 5 хвилин.

Також із запізненням рухаються:

поїзд №6272 Синельникове-1 — Лозова — на 1 годину 40 хвилин;

поїзд №6825 Харків-Пасажирський — Лозова — на 1 годину;

поїзд №6516 Лозова — Харків-Пасажирський — на 1 годину.

В "Укрзалізниці" попередили, що у разі погіршення безпекової ситуації можливі додаткові затримки через вимушені зупинки поїздів.

Раніше Новини.LIVE писали, що минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 16 населених пунктах області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ввечері 7 серпня рятувальники завершили ліквідацію масштабної пожежі, яка виникла після атаки російських безпілотників на цивільне видавниче підприємство 1 серпня у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучань були зруйновані конструкції даху складської будівлі, а вогонь охопив площу 8900 квадратних метрів. Поранення отримав співробітник ДСНС.