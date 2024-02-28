Росіяни атакували авіабомбами Великий Бурлук — є загиблі

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Telegram/Олексій Кулеба

Російські військові у середу, 28 лютого, здійснили обстріл селища Великий Бурлук Харківської області. Окупанти атакували населений пункт керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області в Telegram.

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Інформація щодо обстрілу авіабомбами до правоохоронців дійшла о 16:50.



За даними поліції, внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік та його шестирічна онука. Дитина отримала тяжкі поранення, несумісні з життям.

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Telegram/Олексій Кулеба

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Telegram/Олексій Кулеба

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Скриншот допису Поліції Харківської області

Нагадаємо, 28 лютого російські окупанти завдали удару по Куп'янську. Внаслідок цього були зруйновані кафе та церква. Загинуло двоє осіб, п'ятеро зазнали поранень.

Також ми писали, що у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки був пошкоджений ліцей та транспортні засоби.