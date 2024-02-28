Россияне атаковали авиабомбами Великий Бурлук — есть погибшие
Российские военные в среду, 28 февраля, совершили обстрел поселка Великий Бурлук Харьковской области. Оккупанты атаковали населенный пункт управляемыми авиационными бомбами.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram.
Обстрел Великого Бурлука 28 февраля
Информация об обстреле авиабомбами до правоохранителей дошла в 16:50.
По данным полиции, в результате атаки погиб 48-летний мужчина и его шестилетняя внучка. Ребенок получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.
В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, 28 февраля российские оккупанты нанесли удар по Купянску. В результате были разрушены кафе и церковь. Погибли два человека, пятеро получили ранения.
Также мы писали, что в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки был поврежден лицей и транспортные средства.
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