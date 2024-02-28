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Россияне атаковали авиабомбами Великий Бурлук — есть погибшие

28 февраля 2024 21:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне атаковали авиабомбами Великий Бурлук — есть погибшие
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Telegram/Алексей Кулеба
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные в среду, 28 февраля, совершили обстрел поселка Великий Бурлук Харьковской области. Оккупанты атаковали населенный пункт управляемыми авиационными бомбами.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram.

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Информация об обстреле авиабомбами до правоохранителей дошла в 16:50.

По данным полиции, в результате атаки погиб 48-летний мужчина и его шестилетняя внучка. Ребенок получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

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Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Telegram/Алексей Кулеба

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

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Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Telegram/Алексей Кулеба

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Скриншот поста Полиции Харьковской области

Напомним, 28 февраля российские оккупанты нанесли удар по Купянску. В результате были разрушены кафе и церковь. Погибли два человека, пятеро получили ранения.

Также мы писали, что в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки был поврежден лицей и транспортные средства.

Харьковская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
атака

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